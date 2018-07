ANDES (Quito) Comisión extenderá análisis del veto a Ley de Fomento Productivo

La Comisión aun está a tiempo para elaborar su informe de la ley de Fomento Productivo. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional será convocada el lunes o martes de la próxima semana para aprobar el informe sobre el veto esta ley, que posteriormente se debatirá en el Pleno.

La Comisión del Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Ecuador informó este jueves que ampliará el análisis del veto parcial al proyecto de Ley para el Fomento Productivo, en función de nueva información que le remitirá la Secretaría General del órgano legislativo.

La mesa tenía previsto votar este día el informe no vinculante, pero prefirió no adoptar una posición mientras no disponga de toda la información para ello.

El presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, indicó que están dentro de los plazos legales para el tratamiento de este proyecto urgente.

El veto del Ejecutivo llegó al Asamblea Nacional el pasado miércoles 18 de julio y a partir de ese día tiene 30 días de plazo para resolver la objeción, lo cual sría hasta el 17 de agosto.

Según la ley Orgánica de la Función Legislativa, si la Asamblea no se pronuncia por la ratificación de su texto o el allanamiento de la observación del Ejecutivo, se entenderá que acoge el criterio del colegislador.

Albornoz podría convocar a los legisladores para el lunes o martes de la próxima semana, a fin de aprobar el informe. Si ello ocurre, el análisis y votación en el Pleno sería el jueves 2 de agosto.

En el informe que prepara la mesa legislativa se incluyen acuerdos sobre la mayoría de los artículos objetados, confirmó Albornoz, mientras que el asambleísta Patricio Donoso especificó cuáles son las coincidencias alcanzadas: se allanarán a un 83% del texto, se ratificarán en un 7% y el tema de las reglas macro fiscales se dejará para que cada bloque argumente y vote a su mejor criterio

La asambleísta Rosa Orellana dijo que solicitará que la Asamblea se ratifique en el numeral a) del artículo 2 para que los contribuyentes que accedan a la remisión y pertenezcan a un sector productivo afectado o que generaron pérdidas en los dos últimos ejercicios fiscales se les extienda el plazo, más de 90 días, para que paguen el capital y puedan beneficiarse de esta medida.

Representantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) acudieron a la Comisión para pedir que se allane la Legislatura en una parte del artículo 17, relacionado con el cobro de honorarios por parte de abogados externos en los procesos de coactivas.

Seis legisladores apoyaron el allanamiento y cuatro la ratificación. Se trata de la sección en la que hace referencia a la reducción de intereses, multas y recargos de las obligaciones patronales en mora con el IESS, relacionados a los procesos coactivos.

La aclaración que hace el Ejecutivo se refiere al pago de honorarios a abogados externos por estos procesos.

Esta indica que se debe determinar que se pagará con normalidad los honorarios en todas la obligaciones canceladas hasta el 2 de abril del 2018 y que no se generarán con posterioridad a esta fecha y hasta que se cumplan los plazos de la remisión.

En ese artículo se señala que para la reducción de multas recargos o intereses, no se requerirá ningún trámite judicial.