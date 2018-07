Mario Pazmiño designado como nuevo veedor del Caso Gabela

Nombramiento fue impulsado por el Consejo de Participación Transitorio El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) nombró al coronel Mario Pazmiño veedor de la comisión legislativa que investiga el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela. La resolución se firmó el miércoles, 25 de julio del 2018 y designa a cuatro integrantes que acompañarán los procesos de investigación de este asesinato en la Asamblea Nacional y en la Fiscalía General.

La veeduría fue integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) luego de que semanas atrás, la viuda de Gabela, Patricia Ochoa y el perito argentino Roberto Meza, se reunieron con el titular de este organismo, Julio César Trujillo, para solicitar la creación de esta instancia.

Pazmiño confirmó que fue nominado, pero aún no han sido acreditado oficialmente, asimismo explicó que son otras tres personas técnicas y no políticas que harán esta observación: "No tenemos una carga política e ideológica. En ningún momento, puede en este caso, manejarse en un tema político. Necesitamos una investigación técnica y las personas que están seleccionadas, son técnicos investigadores, no políticos".

De la misma manera, señaló que trabajarán de forma incansable para determinar a los verdaderos responsables y cómplices en este homicidio: “Esto tiene que irse aclarando y esto es parte de la veeduría que la familia, el pueblo ecuatoriano, las autoridades estén conscientes de que se hizo todo el esfuerzo y se transparentaron las cosas porque eso es lo que requiere una justicia transparente y un país que vive en democracia”.

Mario Pazmiño se desempeñó como director de Inteligencia Militar y ya formaba parte de una veeduría acreditada por el Consejo Transitorio. La resolución fue dirigida al asambleísta de Alianza País, César Litardo, que es el presidente de la comisión ocasional multipartidista que tendrá 90 días para presentar su informe sobre la investigación del asesinato de Gabela.

(PF)

Fuente: El Universo – Teleamazonas – El Comercio