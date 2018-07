Canciller Valencia: En visita a Europa "no hubo contacto con Gobierno británico" sobre Assange

"Estamos buscando un punto de encuentro entre todas las partes", añadió El canciller de Ecuador, José Valencia, confirmó que el presidente Lenín Moreno, durante su visita al Reino Unido, no mantuvo contacto con ningún miembro del Gobierno Británico sobre el caso de Julian Assange. "La Cancillería anticipó que el tema Assange no sería conversado con autoridades británicas. De hecho, no hubo ningún contacto con miembros del Gobierno británico", afirmó.