"Intereses políticos y económicos" están detrás de ataques a Seguros Sucre, alerta Dayan Argüello (AUDIO)

Audio Julio 30 -Dayan Argüello



Gerente general de aseguradora reiteró que no existe "monopolio" de mercado y que acusaciones en su contra se están investigando Por "intereses políticos y económicos" de algunas empresas aseguradoras se ha estado configurando varios ataques en contra de Seguros Sucre, alertó su gerente general, Dayan Argüello, en declaraciones exclusivas a Ecuadorinmediato.com. Según dijo, se ha montado una campaña de desprestigio en su contra tratando de imponer el criterio de que existe un supuesto monopolio del mercado, cuando lo que hay es el cumplimiento de la ley.

“Seguros Sucre se ha visto envuelta, en el último mes, en las últimas semanas, en una campaña de desprestigio sobre las actividades que realiza la compañía. Hemos recibido ataques que nosotros creemos que obedecen a intereses oscuros; seguramente hegemónicos, que buscan desprestigiar el trabajo de la primera aseguradora del país con el objetivo de acaparar o conseguir las cuentas del Estado para beneficio propio”, lamentó.

Según dijo, ha habido una campaña mediática sostenida que lo que busca es que la apertura de las cuentas públicas sea libre y cualquier aseguradora pueda participar. “De esta forma, todas las cuentas públicas irían a parar en las otras compañías, con el evidente perjuicio que conllevaría eso para el Estado ecuatoriano”.

Argüello comentó que son afiliados a la Cámara de Seguros de Guayaquil, en donde se ventiló una denuncia sobre la contratación de una productora para realizar una campaña en contra de Seguros Sucre. “Recibimos un comunicado, de manera formal, en el cual se proponía la contratación de esta productora, semanas o días antes de que comience el ataque mediático a la compañía”.

“Ahí se proponía, entre otras cosas, la contratación de una productora, de voceros y una campaña sostenida que incluía un fin de éxito. Esto fue ventilado por la gerente del Banco Centras del Ecuador (BCE), Verónica Artola, en Hora 25; y seguramente, se deberán realizar las acciones respectivas y las investigaciones correspondientes”, manifestó.

A su criterio, no es correcto que se busque atacar a Seguros Sucre por un interés eminentemente económico o político de otras aseguradoras. Mencionó que, como compañía, se encuentran realizando las investigaciones respectivas para poder determinar la veracidad y la concreción de todos los hechos. Por lo que, una vez que se lleguen a las conclusiones fehacientes, iniciarán las acciones legales que correspondan.

Varios sectores han acusado a Seguros Sucre de un presunto monopolio. Sin embargo, de acuerdo a lo dicho por su Gerente, ese es uno de los mensajes que se quiere posicionar. “Han dicho que somos un monopolio y que todos los contratos se nos adjudican a dedo. Pero cuando se analizan las cifras que tenemos, nosotros representamos el 12% de toda la producción del mercado”.

“Eso es, aproximadamente, US$211 millones de dólares, que le corresponden al sector público, de un mercado de US$1.630 millones, en el cual estamos más de 30 aseguradoras. No se podría hablar de un tema de monopolio. De lo que sí se tiene que hablar es de cumplir la ley porque la Ley de Contratación Pública así lo determina”, detalló.

Explicó que es en dicha normativa en la que se establece que se inicien los procesos de régimen especial cuando existe una aseguradora con capital público, como es el caso de Seguros Sucre. Más allá del tema legal, indicó, lo que debe importar, es que todos los aviones, bienes estratégicos del Estado, las hidroeléctricas, las flotas petroleras, los vehículos, etc., están protegidos con Seguros Sucre.

Indicó además, que dentro del proceso de indemnizaciones de las compañías de seguros, siempre puede existir la posibilidad de que un cliente no esté conforme con el ajuste o con la indemnización. Incluso, puntualizó, la misma ley recoge las instancias administrativas a las cuales los clientes no estén conformes pueden acudir.

“Lo que nosotros buscamos es pagar los siniestros con la indemnización justa que les corresponde a los clientes. Nosotros hemos cancelado más de US$550 millones de siniestros en los últimos 4 años, en los que también hemos tenido algunos inconvenientes que, por suerte, han sido mínimos”, precisó.

Asimismo, a Seguros Sucre se les acusa de “no haber pagado” a algunos de sus clientes, por ejemplo, a CNEL, la indemnización por el terremoto. Ante aquello, Argüello recalcó que lo que no se aclara es que existe una resolución firmada por la Superintendencia de Compañías y Valores –que es la de segunda y última instancia- en la que les da la razón.

“Nos dice que, de la indemnización que le tiene que pagar al cliente, excluya las líneas de transmisión porque nunca estuvieron aseguradas. Claro, la información se basa en una parte de la verdad cuando se tiene que basar en la historia completa. Si lo miramos, finalmente, nos terminan dando la razón de que las líneas de transmisión, en este caso, no estuvieron aseguradas”, expuso.

De acuerdo al Gerente de Seguros Sucre, es responsabilidad de los clientes qué van o no a asegurar y bajo qué condiciones. En este caso, explicó, las líneas de transmisión no estaban aseguradas dentro del valor y tampoco tenían cobertura específica que tenían que haber contratado para este tema.

“Esta es una cobertura muy compleja de conseguir a nivel mundial. Normalmente, si se la logra conseguir, casi siempre tiene un sub límite y no se cubren al valor completo porque las redes eléctricas están diseñadas para que, a pesar de que existan eventos naturales catastróficos, puedan resistir”, manifestó. En el caso puntual de CNEL, éstas no estaban declaradas dentro del valor asegurado y no tenían la cobertura que el cliente mismo había solicitado.

Asimismo, Dayan Argüello negó que se pueda hablar de una posible competencia desleal. A su criterio, los mercados están muy marcados, en el sentido de que tienen las reglas claras, tanto las aseguradoras públicas como las privadas. “Nosotros no estamos en un tema de competencia ilegal, no tenemos nada en contra de las otras aseguradoras. Lo único que buscamos es que los bienes que son propiedad de todos los ecuatorianos estén correctamente respaldados”.

En cuanto a la Ley de Contratación Pública, el Gerente de Seguros Sucre consideró que siempre las normativas van a ser perfectibles. Sin embargo, dijo, lo que se debe tomar en cuenta es que todas las leyes y sus cambios deben estar pensados para el beneficio de todos los ecuatorianos. Señaló asimismo, que este modelo no es nuevo y que es utilizado en algunos del mundo. “Casi siempre, en todos los países del mundo, las aseguradoras públicas son las compañías más grandes, que incluso, brindan respaldo a otras empresas más pequeñas”.

En esta línea, lamentó que se haya dicho que, por el hecho de tener cuentas públicas, podrían caer en una especie de “mala administración o gestión”. Sin embargo, mencionó, que se deben observar las cifras de rentabilidad sobre patrimonio. “Seguros Sucre tiene el 19.70% en la rentabilidad sobre su patrimonio, teniendo como promedio del mercado ecuatoriano, de 11.40%. Es decir, Sucre está sobre el mercado, lo que es un buen indicador”.

En comparación con mercados regionales como el de Colombia (14.50) y Perú (11.80%), Sucre en el Ecuador tiene una rentabilidad más alta. “La compañía está sobre los indicadores de promedio regional, lo que nos lleva a la conclusión de que, definitivamente, las cosas se están haciendo correctamente. No es solo el hecho de tener las cuentas, sino de asegurarlas correctamente, de pagar los siniestros cuando ocurran, pero sobre todo, de que la administración se lleve técnicamente”.

Frente a la auditoría que realizará la Contraloría a Seguros Sucre, por cuarta vez, Argüello reiteró que las puertas de la empresa están abiertas, no solo para esta entidad de control, sino también para los legisladores que tengan dudas sobre el accionar de la aseguradora. “Esta debe ser la compañía más controlada del mercado porque nuestro órgano natural es la Superintendencia de Compañías que, normalmente, siempre realiza una auditoría una vez al año”.

“Están ya, desde hace dos semanas, realizando el primero examen y, tengo entendido, van a realizar un segundo examen en las próximas semanas. Todas las puertas están abiertas, no solo a los organismos de control. Si alguno de los asambleístas necesita revisar la información de los siniestros, de las pólizas, de los reaseguros; tienen todas las puertas abiertas de la compañía para que puedan realizar su trabajo y nosotros explicarles el alcance del tema técnico”, finalizó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com