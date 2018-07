ANUNCIO: Contraloría identifica indicios de responsabilidad penal contra Prefecto de Manabí

Según el organismo de control, se han emitido glosas por más de 2 millones de dólares y existen varias irregularidades en obras en la Manga del Cura La Contraloría General del Estado (CGE) emitió un informe donde determinó unas 13 irregularidades en la contratación, ejecución y fiscalización de obras en el sector de la Manga del Cura. Tras esto, el contralor subrogante, Pablo Celi, anunció que procedieron a predeterminar sanciones de tipo administrativo (destitución del cargo), civil e indicios de responsabilidad penal en contra del Prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, quien tendrá 30 días para presentar sus descargos y posteriormente la Contraloría confirmará o no su destitución.

El contralor subrogante Pablo Celi anunció que este informe registra incumplimientos a los términos contractuales referentes a los pagos realizados, no se aplicaron multas por días de retraso, los materiales carecen de especificaciones técnicas para la construcción, hay información relevante al contrato que no fue subida al portal de compras públicas, el Gobierno Provincial no cumplió con requisitos para ejecutar proyectos mediante modalidad de contratación directa, hay presupuestos referencial con inconsistencias, hay conjunto de rubros pagados sin evidenciar la ejecución de la obra, proceso de contratación con plazos que se exceden a los tiempos establecidos.

Este conjunto de observaciones, dijo, son parte de un informe aprobado y por ello han procedido a predeterminar sanciones de tipo administrativo, civil e indicios de responsabilidad penal.

Sobre el prejuicio que se habrá ocasionado a la Prefectura, que suma más de 2 millones, Celi mencionó que este valor corresponde al conjunto de estas observaciones.

“Alrededor de 2 millones 200 mil en glosas, cerca de 180 mil dólares en sanciones administrativas y sanciones de destitución para algunos funcionarios, que incluyen al Prefecto de Manabí (Mariano Zambrano)”, afirmó Celi.

El informe con indicios de responsabilidad penal, dijo, ya fue enviado a la Fiscalía. Aclaró que fijaron una predeterminación, que está sujeta a que Zambrano presente los descargos en 30 días y posteriormente, la Contraloría confirme su destitución o no del cargo.

Además, el contralor manifestó que es el primer informe de una serie de cerca de 15 informes que realizan en la provincia de Manabí.

(PP)

Fuente: Twitter, Ecuavisa, El Universo, EcuadorInmediato