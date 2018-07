Presidente Moreno ordena levantar confidencialidad en contrato de investigación del caso Jorge Gabela

Decisión será un "aporte" a la investigación del asesinato del ex Comandante de la FAE, ratificó El Presidente de la República, Lenín Moreno, ordenó que la confidencialidad sobre el contrato suscrito por el perito Roberto Meza en la investigación del asesinato del ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Jorge Gabela, sea levantada.

A través de un mensaje en la red social de Twitter, el Mandatario ecuatoriano, la mañana de este martes, dio a conocer que “en el marco de nuestra política de transparencia, y en conformidad con la LOTAIP, he dispuesto al Ministerio de Justicia que levante la confidencialidad sobre el contrato suscrito con el perito Roberto Meza, como aporte a la investigación del asesinato del general Gabela”.

Semanas atrás el perito Meza llegó al Ecuador para dar su versión ante la Fiscalía General del Estado sobre la investigación del asesinato que, según dijo, en un tercer producto, que no aparece, se estipularía que la muerte del general no fue producto de la delincuencia común, sino organizada.

En ese momento, Meza no dio mayor información a los medios de comunicación, ante los cuales también se presentó, sobre los nombres de quien serían los presuntos responsables de la muerte del general, pues, según dijo, una cláusula de confidencialidad no le permitía revelar qué es lo que contenía dicho producto.

Ante la Asamblea Nacional se han presentado diversas autoridades, quienes, en su momento, conocieron la investigación. Algunos de ellos, como Lenín Lara, José Serrano, ex ministros de Justicia, corroboraron la existencia de ese tercer producto; mientras tanto, el ex Ministro César Navas dijo no saber de su existencia.

Para el 14 de agosto próximo se espera la llegada nuevamente del perito Roberto Meza al país para que asista a la Comisión Ocasional, que estudia el caso Gabela.

