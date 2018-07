Ecuador necesita inversión de US$ 922 millones hasta 2025 para que puertos sean competitivos

Banco de Desarrollo de América Latina anunció que sector marítimo y portuario de la región requerirá una inversión de US$ 55 mil millones Un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina reveló (CAF) que en las próximas dos décadas el sector marítimo y portuario de toda la región necesitará una inversión de US$ 55 mil millones para mantenerse competitivo. En este informe se muestra que Ecuador deberá invertir hasta 2025 cerca de US$ 922 millones de dólares en sus puertos.