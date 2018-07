¿Secuestrados en Ecuador? Videos de ECU911 mostrarían a Oscar y Katty en San Lorenzo y su movilización en territorio nacional (AUDIO)

Audio Julio 31 - Leonardo Tipán



Abogado de familias pidió a Fiscalía realizar experticias de tres videos; alistan denuncia ante CIDH Leonardo Tipán, abogado de la familia de Oscar Villacís y Katty Velasco, pareja ecuatoriana secuestrada y asesinada, habla de otro posible sitio del rapto: San Lorenzo, en Ecuador. Hasta ahora se fijó como información oficial que fue Puerto Rico, donde fueron privados de su libertad, sin embargo, videos que correspondería al ECU911, mostrarían cómo los ecuatorianos transitaron en la localidad esmeraldeña y probablemente en otras zonas nacionales. El abogado, además, prepara una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y buscará que un equipo especial venga a Ecuador a indagar.

“No ha habido resultado por parte del Presidente de la República en vida y, peor aún, de muertos”, reprochó Tipán.

El abogado de las familias ha solicitado la desclasificación de toda la información sobre el secuestro y, posterior, asesinato; sin embargo, asegura que el Estado ecuatoriano no ha respondido.

“Tal vez no quieren disponer la desclasificación de la información porque capaz que no hay información”, alertó.

Aunque las familias de Oscar y Katty han pedido por escrito ser atendidos por el Gobierno Nacional, “no nos han respondido”, asevera el abogado y cuenta un episodio.

“Hace 15 días tuvimos un plantón afuera, en la Presidencia de la República, apenas apareció un ciudadano que, seguramente, trabaja ahí, nos dijo que nos iban a poner en contacto con alguien de (la Secretaría de) Gestión de la Política, al final, que nos iban a llamar y no han llamado, no ha habido una respuesta, es decir, total desinterés”, agregó.

“No hemos tenido respuestas ni verbal ni escritas por parte de la Presidencia de la República”, insistió el abogado Tipán, quien mencionó que “he tenido que impulsar, como defensa técnica, a través de Fiscalía, para poder decir qué es lo que pasó, nadie nos atiende, tenemos que acudir a la Fiscalía General para poder realizar todas las acciones que nos corresponden dentro del ámbito judicial en Ecuador”.

Según detalló, en la indagación previa existen documentos que no son relevantes como “medios eficaces y probatorios para determinar cómo recuperar con vida a la pareja secuestrada”.

“Este ha sido el motivo de la indagación, el cual hemos interpuesto la comparecencia a la Fiscalía, a través de una indagación previa, que es por secuestro y asesinato, que comparezcan los ministros y ex ministros del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores”, mencionó.

Sobre estos pedidos, Tipán informó que el lunes no compareció el ex Ministro del Interior, César Navas, aduciendo que no se le notificó de la diligencia.

“Fiscalía indica que no hubo cómo localizarle, al final, el ex Ministro César Navas ha manifestado a Fiscalía, no sé si de manera verbal o escrita, que se ha enterado por los medios de prensa que tenía que comparecer y ha señalado un correo electrónico ni siquiera un correo judicial, y no compareció”, mencionó.

Este miércoles, en cambio, está fijada la comparecencia de los ministros del Interior, Mauro Toscanini, de Defensa, Oswaldo Jarrín.

“La Ministra, en ese entonces, María Fernanda Espinosa, y el ministro Zambrano, fue premiado y está de Embajador en Europa, se les va a tratar de localizar, a través de Cancillería, para notificarles y tener las versiones, a través de videoconferencia”, dijo.

Tipán recalcó que se requiere de los ex y actuales ministros saber qué hicieron en el secuestro y asesinato de Katty y Oscar.

“¿Cuál fue su plan de acción, plan operativo? ¿Cuál fue la comisión que ellos tenían que haber desenvuelto? En base a ello vamos a poder determinar si, efectivamente, hubo o no hubo negligencia por parte de los ministros del Estado, en este caso, quien está sobre nuestro Estado, que es la Presidencia de la República”, detalló.

“Estamos en una indagación previa, pero Fiscalía tendrá que determinar quién es el responsable, claro, todo el mundo le echa la culpa a alias Guacho y a todo el grupo Oliver Sinisterra, Ecuador manifiesta que el secuestro no ha sido en Ecuador, sino, en Puerto Rico, Colombia, vaya y reclamen allá”, insistió.

A través de Asistencia Penal, Fiscalía ha solicitado la información, pero todavía no se remite ningún expediente, sobre el secuestro de Oscar y Katty.

“El secuestro se realizó en territorio ecuatoriano, por ello, hay unos tres videos que he solicitado a Fiscalía para que se realice la experticia, es decir, podamos revisar el video y el audio, en el cual constan las locaciones, las escenas, donde Katty y Oscar se encuentran aquí en San Lorenzo, en territorio ecuatoriano”, reveló.

Añadió que los videos corresponderían a las cámaras del ECU911, que operan en Ecuador.

“Consta la pareja, donde se encuentran movilizándose dentro del territorio ecuatoriano, más no, como se establece la situación que ha sido en Puerto Rico y que de ahí, fueron secuestrados”, dijo.

Así también pidió tomar en consideración que, si había Estado de Excepción en Ecuador, “¿dónde estaban los militares, la policía tratando de resguardar las fronteras del Ecuador y Colombia?”.

“El Estado dice que el secuestro fue en Colombia ¿por qué los militares, la fuerza policial no permitieron, según ellos, ingresar a Puerto Rico? Hay muchas hipótesis, dudas, que la defensa técnica de los familiares nos deja mucho que pensar”, dijo.

Al ser consultado en Ecuadorinmediato sobre si pedirán ayuda internacional, Leonardo Tipán respondió: “Cuando vino la CIDH por el caso de los tres periodistas fallecidos, pusimos en conocimiento por escrito a la Vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, donde expusimos el caso”.

“El hecho es que nosotros sí vamos a interponer una demanda, en la CIDH y en el mes de septiembre estaremos allá ingresando esta demanda en virtud de que ha habido un silencio administrativo por parte de las autoridades ecuatorianas, estamos hablando de que incurriría en una violación de derechos por cuanto la convención americana de derechos humanos establece que existe el derecho a la vida, a la libertad”, mencionó.

La demanda ante la CIDH, además, contemplará la no respuesta por el Estado ecuatoriano.

“En esta demanda también estamos solicitando que se conforme la Comisión que venga a Ecuador y revise el expediente de Fiscalía en Colombia, en Pasto, donde consta la documentación para que se pueda revisar y se pueda emitir un informe y recomendación ante la Corte Interamericana, en la CIDH y poder establecer cuáles fueron las acciones por parte del Estado ecuatoriano”, acotó.

