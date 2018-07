Cierre de Unidad Nacional de Almacenamiento, pide plataforma Somos Ecuador

Dirigentes aseguran que organismo no ha dado buenos resultados con respecto a comercialización de arroz Luego de varias asambleas participativas con el sector agrícola y social, que agrupa la plataforma ‘Somos Ecuador’, insisten en la eliminación de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) porque, a su criterio, no ha dado buenos resultados con respecto a la comercialización de arroz. Según su coordinador, Alex Klaere, días atrás tuvieron acercamientos con el presidente Lenín Moreno para hacerle conocer la situación del sector.

Tras ello, el Mandatario les direccionó hablar con el ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, con quien debían formar mesas técnicas para tratar de resolver varios de los problemas que tiene el agro, en especial el arrocero.

“Sigue la afectación terrible en la UNA EP, los agricultores no pueden vender sus productos, si están (afuera) con sus vehículos los tienen esperando 4 días, no les pagan el precio que es, y antes estas y más situaciones. Creemos que lo importante es pedir el cierre definitivo de la Unidad de Almacenamiento, el cual tiene que darse de una manera sistemática, y bien hecha para que no se perjudique más al agricultor", mencionó Klaere.

Añadió que si el camino correcto para solucionar la problemática, llegando a conversaciones, no es el cierre de la entidad, se debería trasladar esta situación a las piladoras, pero con un idóneo control y regulación de éstas, o también, como otra propuesta, intervenir intensivamente a la UNA, para que haya un cambio total en el tema de recepción de la gramínea y pago puntual a los arroceros.

Luis Chonillo, coordinador provincial de Somos Ecuador, manifestó que actualmente los objetivos para lo que fue creado la UNA EP "no se es efectivo, ya que tenemos a cientos de pequeños agricultores que esperan que su producción sea recibida y comercializada al precio que establece el Gobierno Nacional (US$35,50 el precio techo por la saca de arroz de 200 libras)".

Por ello, acotó que el jueves 26 de julio envió una carta al gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, para solicitarle primero, tener una reunión de trabajo; segundo, que mediante una comisaría se inspeccione al procedimiento de compra y venta de arroz, y tercero, presentar una propuesta para eliminar o liquidación de la UNA EP.

En el conversatorio con la prensa, también se posesionó la nueva directiva de la agrupación Somos Ecuador, que la lidera Chonillo, quien dijo que la organización se creó con el objetivo de dar apoyo a los distintos gremios a nivel nacional que requieran reunirse con el Gobierno central. "Somos un frente que agrupa a distintos actores sociales, gremios, colectivas, miembros representativos de la sociedad, siempre con el debido respeto a la diversidad ideológica y política", comentó. (JPM)

Fuentes: Sonorama – El Telégrafo

