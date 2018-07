Ángel Gende: Tenemos documentación para dar fe que Comité cambió segundo informe

Considera esto conlleva a una conspiración de alto nivel donde "han forjado la verdad" y enfatizó que los miembros del Comité deben ser penal y civilmente responsables El asambleísta Ángel Gende, quien integra la Comisión que investiga la muerte del General Jorge Gabela, felicitó la decisión del presidente Moreno de levantar la confidencialidad del contrato del perito Meza. Además, expuso que ya tienen la documentación respectiva para dar fe de que el segundo informe fue cambiado por el Comité Interinstitucional que investigó el caso. Otros de los grandes hallazgos, dijo, es que hay el acta de entrega de recepción, en donde el tercer producto es entregado el lunes 8 de julio de 2013 y consta la firma del perito Meza.

Explicó que esto terminaría con este “viacrucis” porque, hasta ahora, dijo, los únicos aportes de los comparecientes es de Jéssica Jaramillo, quien realizó el contrato con el perito Meza, y del exministro coordinador de seguridad, Homero Arellano. “El resto dice no me acuerdo, no sé, solo firmé. Ellos buscan lavarse las manos”, lamentó.

Indicó que el informe que hace el Comité: Con relación a las inquietudes suscitadas entorno a la muerte del General Gabela, el Comité, con base a la información recabada, considera que no existen elementos de naturaleza alguna que permita relacionar la muerte del general Gabela con hechos distintos a los que fueron investigados por la Fiscalía.

“Esto es una total mentira del Comité. Nosotros tenemos el segundo informe original del perito Meza que concluye: que se puede ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrar que el mismo sería consecuencia de la delincuencia organizada”, afirmó.

Señaló que el informe final del Comité lo presentan en junio de 2015. “Si en esta fecha presenta el informe final, porque en su momento Ledy Zúñiga ya se adelanta. En febrero de 2015, dice que es por delito común, sin ni siquiera tener el informe”, cuestionó.

Esto conlleva, dijo, a una conspiración de alto nivel donde “han forjado la verdad” y considera que los miembros del Comité deben ser penal y civilmente responsables. Los miembros que firman son: Ledy Zúñiga, César Navas, Fernando Cordero, José Serrano y Pedro Solines.

Además, reprocho que no se haya tenido en cuenta la cadena de custodia. “No me acuerdo, compramos una caja, no me acuerdo qué pasó, es lo que han dicho en sus comparecencias”.

Expuso que Homero Arellano, en su comparecencia de ayer, informó que al tener dudas de que se estaba ocultando algo, envió una carta al expresidente Correa y al Comité para que se aclaren algunas situaciones. "Dijo que por qué la justicia de nuestro país establece que el crimen fue fuera del casa y viene el perito Meza y dice que fue dentro de la casa y que cómo es que, según Meza, la persona que disparó era zurda y nuestra inteligencia que con la mano derecha. Arellano nos contó que esto lo lleno de dudas, pero no dieron oído a sus peticiones".

(PP)

Fuente: Teleamazonas