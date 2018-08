Pese a pocas mejoras, Ley de Fomento Productivo sigue beneficiando a grandes grupos económicos, lamenta Mauricio Proaño (AUDIO)

Audio Agosto 01 - Mauricio Proaño



"Se está apoyando a grupos que, en los 2 últimos años, ganaron cerca de US$8.000 millones de dólares", criticó asambleísta La tarde de ayer, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el veto parcial al proyecto de Ley de Fomento Productivo. A criterio del asambleísta Mauricio Proaño, de la bancada de la Revolución Ciudadana, pese a algunos pequeños cambios que se realizó en la normativa, ésta beneficiará a los grandes grupos económicos, a los banqueros, y a quienes, en los dos últimos años, ganaron cerca de US$8.000 millones de dólares.

En cuanto al alcance enviado por la Función Ejecutiva la semana pasada, el legislador detalló que abordaba el tema de lo que son los tribunales internacionales para que los inversionistas puedan tener la posibilidad de que, en caso de que no se pueda resolver algún problema en el Ecuador, pueda acceder a un arbitraje internacional.

Sin embargo, advirtió que hay un problema y es que la carta que se envía desde la Presidencia de la República tiene fecha del 24 de julio, firmada en Quito por el presidente Lenín Moreno, cuando él se encontraba en el exterior (Europa). “No se puede firmar una carta diciendo que está en Quito estando en el exterior. Una de las cosas que yo planteé es que este tipo de cosas deben aclararse”.

“Se ha hecho el trámite para que Presidencia indique qué es lo que pasó, cómo se mandó este documento, que es el segundo que mandaba el presidente Moreno. El informe del veto se aprobó, pero tanto Sofía Espín como yo fuimos quienes nos abstuvimos de votar porque nosotros no estamos de acuerdo, ni en la ley ni en la objeción, por eso no podíamos votar no o sí”, aseguró.

Fue enfático en mencionar que, desde la Revolución Ciudadana y su bloque de legisladores han dicho claramente que no apoyarán una normativa que, en sí, beneficia a un grupo muy pequeño de ecuatorianos que más ganaron en los años 2016-2017. “Aunque la ley, algo se modificó y mejoró para otros sectores que necesitaban apoyo, el grueso del respaldo es a las grandes empresas”.

Cabe recordar que el informe se aprobó con 9 votos y 2 abstenciones. Proaño confesó que, en la mayoría, casi en el 90%, los asambleístas que votaron a favor se allanaron al veto, mientras que, la ratificación del Parlamento no pasa de los 10 artículos. Asimismo, aclaró que este informe no es vinculante, sino que es el reflejo del trabajo de la Comisión para que el Pleno debata.

Pese a haber aprobado el informe del veto con el alcance enviado por el Primer Mandatario, los asambleístas que votaron a favor de éste podrían estar incurriendo en un presunto delito de uso de documento falso. “El día en el que me pasaron la información y yo recibí en redes del Observatorio de la Dolarización, envié el documento para que se aclare esta situación”.

“Ayer no se dieron esas aclaraciones, pero se indicó que se envió a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que certifique. Supimos que esta documentación se ha enviado a la Presidencia de la República para que haga las declaraciones respectivas”, sostuvo. El asambleísta mencionó que, en caso de comprobarse la supuesta irregularidad de lo enviado por el Presidente, habría un problema grave de índole penal.

Una de las mayores preocupaciones que tiene la bancada de la Revolución Ciudadana es que la normativa no está hecha para beneficiar a las grandes mayorías. “Siempre se hace por los que menos tienen. A los que no se les fue bien en el país, se les apoya para que se recuperen. Pero se está apoyando a grupos que, en los 2 últimos años, ganaron cerca de US$8.000 millones de dólares”.

“Además de eso, se les dice: ¿Han tenido problemas con el ISD? Sí, entonces bajémosles el ISD. ¿También han tenido problemas con el Seguro Social? Sí, entonces quítenles. Hasta que, por último se les quitan las multas de tránsito. Ese tema molesta porque aquí no estamos para legislar para los grupos económicos, sino para el pueblo ecuatoriano y si queremos hacer una reactivación de la economía, apoyemos a los micro, pequeños y medianos productores” criticó.

Desde su punto de vista, no se debería dejar de recibir US$1.300 millones de dólares, que correspondería a hacer el 50% de todos los sistemas de riego campesino en el Ecuador. “Esas son las cosas que nosotros no podemos socapar y creemos que nunca se legisló de esa forma. Creemos que la ley debería haber tenido otro enfoque”.

Mauricio Proaño detalló que se votará en dos bloques la ley: uno de ratificación y otro de allanamiento, pero que también se analizará otro bloque que trata de los límites macrofiscales como la deuda externa, en el cual se deja en libertad a las bancadas para que puedan votar como consideren necesario.

“Esperaremos a la sesión del Pleno de la próxima semana (7 de agosto) y ahí veremos quiénes están por el país y quiénes por los grupos más poderosos del Ecuador. En las partes de la Ley que benefician a la mayoría de la gente, vamos a apoyar. Pero en temas como la remisión, el endeudamiento, no vamos a estar de acuerdo nunca”, recalcó.

Criticó, por ejemplo, que se haya dicho que el gobierno del expresidente Rafael Correa se haya sobre endeudado –“lo cual no es cierto”-, y la incoherencia es que se propone que se pase al 58%. “Ahí no hay información, no hay cuestionamientos, no hay nada. Todo lo que pasa en el país no va a depender en sí de la ley, sino de que consigan fondos internacionales cuando saben que al país, en los últimos 20 años, Ecuador no logra conseguir inversión extranjera, tal vez por falta de competitividad, pero es un proceso de más largo alcance”.

“En el último informe, del 24 de julio, del Banco Mundial (BM) sobre países que tienen altas posibilidades de competitividad, debido a que tienen infraestructura (aeropuertos, puertos, carreteras, etc.), el Ecuador está en el quinto puesto, 62 en el mundo. Eso es la mesa servida que dicen que no ha estado”, reclamó.

Para Mauricio Proaño, se tendrá que ver a futuro si esta normativa ayuda a generar empleo en el Ecuador. “Creo que cada vez que se genera una política en favor de alguien que agrupe intereses específicos, bajan los empleos y aumenta la pobreza. También considero que se va a llegar al momento de la política antigua: ‘lágrima, sudor y sangre’, que se llamaba para América Latina. El sufrir del pueblo, desmanes y violencia por ese tema y la gente empezará a tener problemas gravísimos en la economía”. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com