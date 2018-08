Roberto Meza: "Reserva no se puede levantar por un tuit o un oficio para nada fundamentado" (AUDIO)

Audio Agosto 01 - Roberto Meza



Reconstrucción de tercer producto se basaría en documentos que reposan en Ministerio de Justicia y Asamblea El perito Roberto Meza, en declaraciones para Ecuadorinmediato, habló sobre su intención de reconstruir el tercer producto, que está desaparecido sobre la muerte del ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, en 2010. El experto recalcó que el trabajo se basaría en la información que se encuentra en el Ministerio de Justicia y en la Asamblea Nacional. Se muestra optimista de que la documentación no haya sufrido el mismo destino que el tercer producto y dijo que, de haber ocurrido eso, tendría que pedir nuevamente la información a las dependencias.

Al hablar del contrato suscrito con el Estado ecuatoriano, Meza explicó que, a nivel contractual, debía entregar tres productos.

“El primer producto fue un plan de trabajo de cómo íbamos a desarrollar las actividades investigativas; el segundo producto era un informe, en el cual determinamos de que la causa de muerte del general Gabela no había sido producto de la delincuencia común, y el tercer producto o informe final, que es un término dado por nosotros porque englobaba al segundo producto, el objetivo de ese producto final, según el objeto del contrato, era definir en forma objetiva y probada el móvil del crimen”, detalló.

La cláusula de confidencialidad, explicó Meza, engloba “todo el proceso de investigación”, es decir, no podría referirse al contenido de ninguno de los tres productos.

“Si estoy hablando hoy en relación al primer y segundo producto es porque esto ya se hizo público con la desclasificación de la información, el tercer producto aún no aparece, pero, de todas maneras, no es posible levantar un cláusula de confidencialidad de la manera que, por lo menos, el Ministerio de Justicia lo está haciendo”, indicó.

El primer producto fue presentado al Comité Interinstitucional, que tenía que aprobarlo, de no hacerlo, debían hacer las reformas necesarias y se procedía al pago, acotó. Lo mismo ocurría con los otros dos productos.

“Esto fue entregado el 8 de julio del 2013, por contrato, tenemos que dos días posterior a la entrega de ese informe, la parte contratante puede realizar observaciones y dos días posteriores a la entrega de las observaciones, el consultor deberá solventar esas inquietudes, eso fue lo que se hizo fuera de tiempo, estamos hablando de que esto prácticamente se hizo en noviembre, a pesar de no tener ningún tipo de relación contractual, que terminó el 3 de septiembre con la firma del acta de entrega definitiva y el pago del tercer producto, igual, estando en el país, me prontifiqué a resolver todas las observaciones, que no eran de fondo, si no de forma”, indicó.

Acerca de la decisión presidencial de levantar la confidencialidad en el contrato, el perito dijo estar “bastante sorprendido” por todo el revuelo ocasionado tras el tuit del Presidente de la República, Lenín Moreno. De inmediato, puso en consideración de su abogado en Ecuador, Franklin Robles Orellana, el tema para que analice los caminos legales a seguir.

“Hasta el momento había sido un tuit público del Presidente y, después, en el horario de la tarde se hizo público un oficio que, para mí, no tenía mucho peso, por lo menos, legal, si bien lo que el Presidente estaba levantando la reserva, lo que el Ministerio estaba pidiendo, y, en eso era claro, era que se entreguen todos los insumos con los cuales trabajamos y eso ya lo habíamos dejado claro que no lo teníamos”, insistió.

“Nos resultó extraño eso”, agregó e indicó que está a la espera de qué es lo que se hará: “Es claro que una reserva no creo que se levante, a través de un tuit o de un oficio para nada fundamentado”.

“Levantándose esa reserva tampoco tendríamos algún sustento o algún respaldo que pueda llegar a sostener a algunos de los nombres que la sociedad están esperando que nosotros demos en relación a eso”, insistió.

En respuesta al Ministerio de Justicia al pedido de entrega inmediata de los insumos que tenga, Meza habló sobre el retiro de información, en su oficina en Quito, por parte de personal del Comité Interinstitucional el 19 de noviembre del 2013, mencionando que se llevaron toda la información digital que constaba en la computadora, en la cual trabajaba, y que pertenecía al Ministerio del Interior.

Así como también parte del material físico, es decir, las cajas con documentos, “lo que quedó, lo entregamos mediante acta el 23 de noviembre de ese mismo año” al Ministerio de Justicia.

De igual forma, Meza, en el oficio remitido, se mostró abierto a realizar una reconstrucción del tercer informe. Al ser consultado en Ecuadorinmediato sobre cómo lo hará si no cuenta con insumos para el efecto, pues entregó todo la documentación al Ministerio de Justicia, Meza respondió que se debe “mirar hacia adelante” y en eso consiste la reconstrucción del informe final.

“Se supone que toda la información con la cual nosotros trabajamos debería estar y reposar en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, porque es de ahí de donde partió toda la información, otra parte de la información que tal vez sea interesante, es la que reposa en la Asamblea, que también sirvió de insumo para nuestra investigación”, contó.

“Si esa información no fue resguardada de la manera que debió ser, nuevamente estaríamos en un nuevo problema”, alertó el experto, quien señaló que esas dudas se dilucidarán en el momento de revisar la documentación.

“Quiero ser un poco optimista y creer que eso (documentación) aún reposa en el Ministerio de Justicia, si no habría que solicitar nuevamente porque dentro de ese material estaban los archivos del Ministerio de Defensa, de todo el proceso de contratación, material de la Asamblea, material que habíamos solicitado, a través de la Comisión, es un archivo interesante, hasta no por lo menos tener contacto, si es que voy a ser yo quien lo reconstruya, no depende de mí, quiero pensar positivamente”, mencionó.

En relación a su comparecencia en la Asamblea Nacional, Meza dijo que aún no recibe una invitación oficial por parte del Poder Legislativo y recalcó que, de concretarse su presencia, tiene claramente definida cuál será su estrategia ante los legisladores y los documentos que respaldarán su argumentación.

“Hay una cadena de acontecimientos que hay que tener en claro, primero, que existe un contrato, cumplimos a raja tabla todos los compromisos adquiridos en ese contrato, como prueba de todo eso, hemos recibido cada uno de los pagos, de que cada entrega de productos, existe un oficio que personalmente me encargue de que cada entrega me lo firmara algún funcionario del Ministerio de Justicia y existe el acta de entrega-recepción final, que es un documento que prueba verificadamente que cumplimos con eso y entregamos, lo que haya pasado después con ese informe final, no es de nuestra responsabilidad”, enfatizó.

Meza aseguró que está abierto al diálogo en el marco del respeto y con la verdad y lanzó una pregunta: “No sé por qué hasta el día de hoy desde el Ministerio de Justicia, que es la parte contratante, no levantaron un teléfono y se comunicaron conmigo para por lo menos preguntarme qué es lo que había pasado, solamente lo hicieron, a través de un oficio publicado, que no deja de llamar la atención por ser más de lo mismo”.

Ecuadorinmediato

(PAY)