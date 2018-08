Héctor Yépez: "Sentencia sobre adolescentes y su vida sexual promueve conceptos que no están en la Constitución" (AUDIO)

Audio Agosto 01- Héctor Yépez



Asamblea aprobó una resolución para ratificar el derecho fundamental de los padres la libertad para criar a sus hijos El asambleísta Héctor Yépez, aseguró que la sentencia de la Corte Constitucional donde ratifica que los adolescentes tienen derecho a disfrutar de una "vida sexual satisfactoria y sin riesgos" y a decidir sobre su vida reproductiva "de forma libre, responsable e informada", promueve conceptos y una agenda política que no está en la Constitución y tampoco en ninguna ley aprobada. La Asamblea aprobó una resolución para ratificar el derecho fundamental de los padres la libertad para criar a sus hijos.

“El proyecto de Resolución que ha sido planteado en la Asamblea y se logró aprobar busca defender el artículo 79 de la Constitución que garantiza la libertad de los padres y madres de acuerdo a nuestros valores, creencias y opciones pedagógicas. Como también lo consagra el art. 26 de la declaración Universal de los Derechos Humanos, eso sí reconociendo el papel que le pertenece al Estado en materia de educación, acceso de información, prevención de la violencia, prevención del embarazo adolescente, que no se logra repartiendo preservativos sino con estrategias de desarrollo”.

Explicó que la sentencia de una Corte no se cambia por boletines de prensa respecto a las aclaraciones entregadas por la Core Constitucional al documento donde aseguró que esta se refiere a la educación en torno a sus derechos, como sujetos del mismo. ”Las sentencias de una corte no se cambian por aclaraciones de prensa, las sentencias dicen lo que dicen, más allá de que luego quieren aparentar otra cosa”

Afirmó que en párrafo 86 de este documento dispone que “los adolescentes tiene derechos a tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida sexual de manera plena, sin ninguna restricción. Y más adelante la sentencia de la Corte afirma que las decisiones de los padres en este tema son meras opiniones que no se pueden imponer para que no haya relaciones de poder en la familia. Como si estuviéramos hablando de la lucha clases en los hogares, eso es lo que dice la Corte”.

Aseguró que lo que propone la Corte no dice en ninguna parte de la Constitución y tampoco en ninguna Ley aprobada por la Asamblea Nacional, “eso es un invento de la Corte Constitucional y frente a ello nosotros hemos emitido un pronunciamiento ratificando el derecho de los padres de educar a nuestros hijo”.

Comentó que se entiende que educar no es abusar y que si se presenta algún caso donde haya este tipo de abusos el Estado tiene la obligación de intervenir. “En general los padres y madres tenemos el derecho de elegir de qué manera criamos y orientamos a nuestro hijos de acuerdo a nuestros valores”.

Yépez aseguró que esta sentencia podría confluir en consecuencias caóticas para el país. “Si la Corte está diciendo que un adolescente tiene pleno derecho para decidir sobre su vida sexual, entonces ya no cabría lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, referente a violación por la relación sexual con un menor de 14 años. Este no puede ser delito y derecho a la vez”.

“Si como dice el párrafo 87 de la sentencia de la Corte un adolescente de 12 años puede decidir de cuando procrear y cuando no y su frecuencia, entonces también tienen derecho a casarse. Más allá de cualquier inclinación religiosa o moral esta es una barbaridad jurídica lo que se ha aprobado en la esta entidad”.

“Esa sentencia está inventándose, introduciéndose por la venta conceptos que promueven una agenda determinada que no son los que están en la Constitución ni las leyes aprobadas por el pueblo Ecuatoriano”.

Sobre las declaraciones de a ministra de Justicia, Rosana Alvarado, que aseguró que los términos usados en la sentencia son los adecuados y que esta busca entregar derechos. “La Ministra o no ha leído la sentencia o forma parte de las personas que están a favor de estos temas pero eso no quiere decir que se deba aplicar como política del Estado, algo que no está en la Constitución”.

“La sentencia afirma que las decisiones de los padres son meras opiniones que no pueden imponerse a los adolescentes para no perpetuar relaciones de poner. No estamos hablando de decisiones que hieren derechos, sino de una decisión normal que los padres tomarían en su casa y la Corte está diciendo que esto no vale. En el párrafo 89 de la sentencia se afirma incluso que hay derecho de los adolescentes a decisiones libres y expresar autónomamente su consentimiento sin injerencias ilegitimas del Estado, sociedad y familia”.

Aseguró que esto implica decir que un menor puede hacer lo que quiera con su vida sexual sin que los padres puedan interferir en el tema. “Eso evidentemente lesiona el derecho de los padres a educar a sus hijo. Educar no es abusar ni violentar. Algunas personas están diciendo que con nuestra protesta se pretende consagrar abuso en el familia y de ninguna manera vamos por esa línea de hecho expresamente quedó claro eso en la resolución y también se respeta el derecho del Estado de promover una campaña de educación sexual pero garantizando el derechos de los padres para decidir en sus casas”.

“Siempre que no se traspasen los límites la violencia, agresión de restringir el acceso a la información de los padres y madres tenemos también el derecho a educar y orientar a nuestros hijos de acuerdo a nuestro principios y valores. Eso no implica legitimar que mañana envíen a un niño a un clínica donde van a torturar a un chico por su sexualidad eso sería incurrir en un delito y no estamos proponiendo eso. En estos casos el Estado debe actuar incluso en contra de los padres”.

Yépez aseguró que se está trabajando y defendiendo a favor del sentido común y el derecho de todos a educar a sus hijos como quieren sin ninguna tendencia o riesgo religioso. “Aquí no se trata de jalar a ningún lao ni al otro sino de defender los derechos que están amarados en la Constitución”.

“En la resolución se ratificó a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad como dice la Constitución y se reconfirmó el derechos de niños, niñas y adolescentes al acceso a la información, a recibir una educación y al desarrollo de los derechos de acuerdo a su edad. Exhortamos a que se haga respetar estos derechos”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadoinmediato