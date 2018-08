¿Dónde están restos de hermanos Restrepo?: Investigación de perito Roberto Meza lo revelaría

Experto argentino indicó que información debió haber sido confirmada, pero fue interrumpida por falta de renovación de sus contratos Una investigación realizada en 2012 por el perito argentino, Roberto Meza, quien fue contratado para investigar también el caso Restrepo; revelaría dónde se encuentran los restos de Santiago y Andrés Restrepo Arizmendi, desaparecidos en 1988, durante el gobierno del expresidente León Febres Cordero. El experto indicó que esto debió haber sido corroborado, pero fue interrumpido.

“En realidad es una información valiosísima que nosotros esperamos que, en algún momento se corrobore. Justo cuando teníamos que comprobar esa información no se renovaron nuestros contratos, entonces eso quedó sin corroborarse. Nosotros teníamos todos los indicios de que estábamos ante una evidencia bastante contundente”, comentó en declaraciones para radio Sonorama.

Meza precisó que las evidencias de ese momento indicarían en dónde se encuentran los restos, pero puntualizó que habría que confirmar. Según mencionó, el padre de Santiago y Andrés, Pedro Restrepo, conoce de este tema. “Habría que comprobarlo. Lo que sí puedo decir es que en la investigación criminal, cuanto más tiempo pasa es cuando las evidencias van a ir desapareciendo”.

“Esa es una premisa fundamental que nosotros, como investigadores, siempre debemos tener en cuenta. En el caso Restrepo ya han pasado más de 30 años. Desde el 2012 ya pasaron 6”, mencionó.

El experto, en junio de este año, cuando acudió a la Fiscalía de Ecuador por el caso del asesinato del general Jorge Gabela, además fue llamado por el caso Restrepo y habría constatado que su informe, sobre este último, también ha sido “mutilado”.

“En el caso Restrepo, cuando yo estuve en la Fiscalía, el mismo día que comparecí por el caso Gabela, me citó también el Fiscal que está llevando la indagación previa y, al enseñarme algunos de los informes que constaban en la Fiscalía, me percaté de que el único informe que se encuentra en el expediente y que me pertenece, está incompleto. Falta la última parte en donde está mi firma”, dijo. (JPM)

Fuente: Sonorama

