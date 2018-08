"No nos parece que, a estas alturas, se hable de sitios ambiguos", reacciona Pedro Restrepo a información de perito Meza (AUDIO)

Audio Agosto 02 - Pedro Restrepo



Padre de Andrés y Santiago asegura que esta información ya la conocían y que la que tiene que responder es la Policía de Ecuador para confesar qué hizo con cuerpos de sus hijos El perito argentino, Roberto Meza, aseguró que en una investigación realizada en el 2012, cuando fue contratado para indagar el caso de la desaparición de los hermanos Restrepo, se revelaría el lugar en donde se encuentras sus restos. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el padre de Andrés y Santiago, Pedro Restrepo, indicó que esta información ya era de su conocimiento, sin embargo, se mostró en desacuerdo con que, a estas alturas, se siga hablando de lugares ambiguos y tan generales.

“Esta información que dice tener el perito Meza, nosotros ya la teníamos, precisamente, de esa misma época cuando vino a la casa. Nos dijo que había llamadas al Ministerio de Gobierno de esa época en donde el presidente (Rafael) Correa había designado a una comisión de investigación y había dado un teléfono para que la gente diera noticias sobre los hemos Restrepo”, recordó.

En ese sentido, señaló que hubo muchas llamadas dando datos sobre el paradero de Andrés y Santiago, los mismos que debieron haber sido confirmadas por los miembros de la comisión especial. “No tengo seguridad de eso”, añadió Pedro Restrepo. Y es que, en ese entonces, el anuncio de la conformación de este organismo especial lo dio quien, en 2011, era ministro del Interior, José Serrano.

Mientras que, sus integrantes fueron: Juan Cristóbal Lloret, asesor del despacho del Ministerio del Interior; Diego Falconí, subsecretario de Garantías Democráticas; Hiroshima Villalba, directora de Protección de Derechos; Oswaldo Galarza, asesor del viceministro de Gobernabilidad y María Eugenia Burbano, asesora del viceministro de Seguridad. Ellos estuvieron bajo la coordinación de los dos viceministros, Óscar Bonilla y Leonardo Berrezueta.

“Lo que dice el perito Meza está en un informe y lo que nos mostraban a nosotros era que habían llamadas que provenían de 1, 2, 3 o 4 sitios en donde, probablemente, estaban los hermanos Restrepo y que había que investigar. Ahora, llamadas de gente que dice saber en dónde están son innumerables y vienen de todo lo largo y ancho de la geografía nacional e internacional”, explicó.

Pero Pedro Restrepo dejó en claro que, después de 30 años y algunos meses de la desaparición de sus hijos, lo único cierto es que la Policía Nacional del Ecuador es la responsable de esta desaparición, por lo que también lo es de devolver los cuerpos. “Con la Policía, lo es el Estado ecuatoriano con quien estuvo de presidente en ese momento (León Febres Cordero)”.

Según Meza, cuando acudió a la Fiscalía de Ecuador por el caso del asesinato del general Jorge Gabela, además fue llamado por el caso Restrepo y habría constatado que su informe, sobre este último, también ha sido “mutilado”. Sin embargo, Pedro Restrepo mencionó que, a esta diligencia, él no fue invitado. “Pero nosotros ya sabíamos de esa posibilidad de que los restos estarían en algún sitio de la geografía nacional”.

“Como son tantos los sitios que nos han dicho a lo largo de todo este tiempo, a nosotros no nos parece que, a estas alturas, se hable de lugares ambiguos, tienen que ser precisos”, criticó. El padre de Andrés y Santiago relató que hoy, por ejemplo, llegó un supuesto campesino de Los Ríos indicando que sus hijos estarían en una hacienda en esa provincia desde 1988. “Información de ese tipo llega a todo momento y a toda hora, pero no nos entregan ninguna ubicación firme y hay muy poca credibilidad”.

Por ello, dijo Pedro Restrepo, es el perito Meza quien debe indicar si la información de su investigación era real y si es que su contrato fue rescindido en ese momento. “Tendrá que preguntarles a los encargados de la comisión de la época o al Ministro del Interior en esos momentos sobre qué fue lo que pasó”.

Con respecto a las investigaciones sobre el caso, que se siguen desde la Fiscalía, Restrepo recordó que le envió una carta al fiscal Paúl Pérez Reina señalando que existe una indagación previa que se encuentra allí desde el 2011, a raíz de las acciones de la Comisión de la Verdad, donde se están analizando a otros implicados. “Le dije que esto estaba muy lento, que habían pasado más de 6 años y no había resultados. No me contestó”.

El padre de los dos desaparecidos ratificó que han mantenido reuniones con los fiscales que han estado encargados del caso, pero no ha habido avances. Fue enfático en recalcar que las informaciones sobre el paradero de los restos de sus hijos han sido tan ambiguas y generales ya las conocían hace mucho tiempo, por lo que no les dan mayor importancia.

“Aquí lo único cierto es que la policía tiene que decir qué hizo con esos cuerpos. No hay más que hacer, no hay más que investigar. Que digan qué hicieron con los cuerpos de los niños Restrepo porque está comprobado, juzgado y aceptado por el Estado, que son responsables de ese crimen”, finalizó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com