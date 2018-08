Sector de la construcción continúa con decrecimiento, según BCE

En primer trimestre de 2018, cifra se ubicó en 0,4% Las expectativas de crecimiento para el sector de la construcción, según el Banco Central del Ecuador (BCE), no se cumplieron pese a que, según su gerente, Verónica Artola, el decrecimiento no llegó al 1%. "El sector de la construcción todavía vemos que está presentando un pequeño decrecimiento en el primer trimestre del 2018, pero no superó el 1%. Fue del 0,4%. Recordemos que este sector presentaba tasas de decrecimiento del 4, 5 y llegó al 6%", detalló.