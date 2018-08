Ecuador apoyará a OEA en su accionar sobre Nicaragua, confirma canciller José Valencia

"Es una obligación del derecho internacional, pero además, no involucra, no concierne al principio de no injerencia en asuntos internos de Estados", dijo El canciller José Valencia confirmó que Ecuador respaldará "permanentemente" el accionar de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Nicaragua. Señaló que el Gobierno está convencido de que el principio de la ‘Doctrina Roldós’ es aplicable de manera permanente y este marca la preocupación de un país y las acciones que lleva adelante con respecto a la protección de los derechos humanos en otra nación.

"Es una preocupación legítima. Es una obligación del derecho internacional, pero además, no involucra, no concierne al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Son temas absolutamente distintos", aseveró.

Añadió que "por eso, respecto a la actividad, a la reunión en la OEA, y otras acciones que en la OEA eventualmente pueden llevarse adelante en torno a Nicaragua, Ecuador las va a respaldar permanentemente".

Recordó que Ecuador respaldó las decisiones que se adoptaron previamente por ejemplo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) despliegue una misión en Nicaragua, por lo cual confía en que esta pueda continuar su labor.

"Es una forma de aportar a que la situación no se empeore, por ejemplo, a que se busque y se demande un respeto a estos derechos elementales, que creo que todos como seres humanos donde ocurra una violación en el mundo, nos debe concernir, nos debe preocupar", aseveró.

En ese orden, manifestó que con respecto a Nicaragua y Venezuela, la línea del Gobierno "ya ha sido trazadas y las pautas marcadas por el señor presidente de la República (Lenín Moreno) en lo que se refiere a temas de protección y promoción de los derechos humanos".

"Ecuador en esto es muy claro, además está preocupado por una solidaridad entre los pueblos latinoamericanos y hermanos que sufren estas situaciones", remarcó. Aclaró, sin embargo, que esta posición no solo aplica a estos dos países sino a cualquier país del mundo. "No hay ningún tipo de direccionamiento. No hay ningún tipo de dedicatoria, no".

"Ecuador, uno de sus principios de acción internacional es la protección y promoción de los derechos humanos, porque nos obliga nuestra Constitución, porque la filosofía del Gobierno nacional apunta a que en nuestro país, por ejemplo, haya y rija un sistema, haya un régimen, haya una atmósfera de respeto a los derechos humanos que sea permanente. Desde ese modo, nosotros hacia el exterior tenemos que, la misma conducta, los mismos, planteamientos proyectarlos", explicó.

Acotó también que los ministerios de Inclusión Económica y Social y del Interior, así como otras autoridades del país, realizan una labor conjunta para atender la migración masiva de venezolanos. Como resultado de este desplazamiento, se calcula que existen unos 180.000 venezolanos radicados en Ecuador.

Fuente: Agencia Andes

