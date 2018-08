Comisión Caso Gabela pide a Lenin Moreno que se levante reserva de información

Si no hay tercer producto, solicitan que se lo reconstruya Los miembros de la Comisión Ocasional que investiga el caso Gabela exhortaron al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, a que mediante Decreto Ejecutivo, se ordene la desclasificación y publicación de los informes, indicios, productos y actas utilizadas por el Comité Interinstitucional que atendió este caso.

La asambleísta Jeanine Cruz justificó su propuesta en que el sigilio de la información se dispuso mediante Decreto 317, por lo que deberá expedir un nuevo Decreto que derogue el anterior y, en consecuencia, se levante la reserva de dicha información.

También, pidieron que la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, expida un Acuerdo Ministerial para que se deje sin efecto la cláusula 18 del Contrato de Consultoría para Identificar e Investigar el deceso del general Jorge Gabela, en la cual se estableció que toda la información que llegue a conocimiento del perito Roberto Meza será considerada confidencial.

En un tercer artículo, solicitan a Moreno y a la ministra Alvarado que, en el caso de no existir el tercer producto, se solicite su reconstrucción. En días pasados, la Comisión les pidió que remitan todos los informes que reposan en sus instancias y, según César Litardo, presidente del organismo, no se han entregado todavía, pero están dentro de los plazos legales para hacerlo.

La Comisión recibió a Carina Argüello, exdelegada del Ministerio del Interior al Comité Interinstitucional. Aseguró que durante su período de actuación, de octubre de 2012 a octubre de 2013, el perito Meza sustentó que el móvil de la muerte del general Gabela estaba relacionado con la delincuencia común. Indicó además, que su rol fue efectuar un análisis técnico-jurídico de la información que presentaba el perito, y por otro, facilitar la información que podría requerir el investigador.

Frente las preguntas de los asambleístas, manifestó que no recuerda a cuántas reuniones asistió; que la asistencia a las mismas se registraba en una hoja de firmas; que los avances de la información que analizaban no sabía con exactitud si se trataba del producto uno, dos o tres; y, que la información que entregaba al exministro del Interior, José Serrano, la hacía de manera verbal.

Quien no quedó satisfecha con las declaraciones de Argüello fue la señora Patricia Ochoa viuda de Gabela. “Antes que cualquier otra cosa tenía que haber ido a reunirse con el señor Serrano para que viera qué declaró él y qué iba a declarar ella… hay contradicciones bien marcadas”, subrayó.

Durante la comparecencia le recordó a la funcionaria que fue a su casa una vez y que en esa ocasión le dijo que el informe estaría listo después de las elecciones para que no se politizara el caso. Argüello aclaró que no se acuerda haber pronunciado esas palabras y que no era su competencia establecer y anunciar posibles fechas de entrega.

En su comparecencia, el exministro de Defensa, Carlos Larrea, manifestó que tiene poco por aportar, puesto que cumplió esas funciones con un encargo por 19 días.

Para este 2 de agosto, a las 16h00, se fijó la presencia de Wilson Mayorga, delegado del exministro de Justicia, Lenín Lara, al Comité Interinstitucional, mientras que para el próximo 14 de agosto, se prevé la presencia del perito Roberto Meza.

Fuente: Asamblea Nacional