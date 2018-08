Asambleístas piden auditoría a aviones de empresas públicas

Legisladores de CREO pidieron que se extienda la evaluación de los aviones presidencia a el último año de gestión de Lenín Moreno Fabricio Villamar, asambleísta de CREO, anunció que ha pedido a la Contraloría General del Estado que amplíe la auditoría de los aviones presidenciales y que se incluya a las aeronaves de las empresas públicas como Petroecuador y Tame. En este proceso estarían incluidos tanto aviones como los helicópteros de la Policía Nacional.

El legislador anunció que se reunió con el Contralor Pablo Celi para tratar el tema y solicitó que el examen especial que realiza al uso de los aviones presidenciales, durante el periodo de Rafael Correa, se amplíe al primer año de funciones del presidente Lenín Moreno. Asimismo se pidió que se examinen los viajes de la ex canciller María Fernanda Espinoza.

Estos viajes para los asambleístas son un aporte más para el juicio político que se está planteando en contra de Espinoza que de los 372 días en funciones pasó 152 en el exterior y visitó 16 países. Cristina Reyes, parlamentaria aseguró que no se puede permitir que una “mala funcionaria que abuso de recursos públicos, sensible e indolente sobre lo que paso en la frontera hoy se pasee por la quinta avenida haciendo valer su nuevo cargo y no respondiendo al pueblo ecuatoriano”.

La Contralora informó que sobre los viajes de la funcionaria ya existe un examen en proceso y se revisan los recursos del Estado utilizados en los viajes internacionales realizados por la excanciler. Villamar aseguró que este pedido busca poder determinar “el uso, la conciencia los gasto y por supuesto si el uso de los mismo determinó que el Ecuador haya obtenido alguna ventaja internacional”.

“Porque si se utilizaron estos elementos simplemente para las vanidades de los ministros de turnos evidentemente ahí hay responsabilidades administrativas”. También el legislador aseguró que se amplíe el estudio de los aviones al primero año de funciones del presidente Lenín Moreno. (BGV)

Fuente: Ecuavisa/ Ecuadorinmediato