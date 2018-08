EL UNIVERSO (Guayaquil) Acreditación a choferes profesionales será anual

15.355 conductores se sometarán al proceso Con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y garantizar la seguridad de los pasajeros, 15.355 choferes de 422 operadoras del transporte intra e interprovincial serán evaluados; el proceso se iniciará el fin de semana y terminará a finales de año, en 23 provincias.

Pablo Calle, director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), indicó que existen dos fases. La primera, explicó, comprende una prueba teórica de 20 preguntas sobre normativas, otra conductual de 85 preguntas sobre situaciones de riesgo y una encuesta de entorno laboral para conocer las condiciones de trabajo.

La segunda fase es de habilidades y destrezas. Implica una evaluación psicosensométrica (visuales, auditivas) y práctica, que se hará en buses.

Si los choferes no obtienen mínimo 70 puntos van a un curso de actualización (20 horas) con suspensión provisional de la licencia. Si no alcanzan el puntaje tendrán un curso de especialización (hasta 140 horas). Si no alcanzan el puntaje, la licencia será revocada.

En un simulacro realizado en seis provincias, el 85 % de participantes pasó la evaluación, según Calle. “Vamos hacia una acreditación anual de conductores profesionales (...), va a ser más riguroso el proceso de obtención de licencias profesionales y no profesionales”, citó.

La Federación de Choferes Profesionales del Ecuador se mostró a favor de la evaluación. Su secretario, Javier Salazar, expresó que con las pruebas pretenden terminar con esos estigmas en contra de conductores.

“No es que van a ser evaluados para perder su profesión (...), porque hay a lo mejor un poco de inquietud y de dudas al respecto”, agregó el dirigente.

Los aprobados recibirán una certificación de que son los más idóneos para conducir, indicó Boris Palacios, ministro de Transporte. Ese documento se entregará a finales de año.

Según la ANT, entre enero y mayo de 2017 versus el mismo periodo de 2018 se evidencia una baja del 13 % de los siniestros de tránsito en general y de alrededor del 30 % en el transporte público.