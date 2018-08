ANUNCIO: Subsidios al gas y diésel "no se tocan", pero se analiza el de gasolinas, según Ministro de Finanzas

Richard Martínez aclaró que aún no se ha tomado alguna decisión al respecto "El interés es garantizar el gasto social y corregir distorsiones. No se evalúa en lo absoluto el subsidio al gas ni al diésel. El gas y el diésel no se toca, para tranquilizar a la gente y evitar especulaciones", ratificó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, tras la reunión que mantuvo con el presidente de la República, Lenín Moreno; y el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García. Sin embargo, sí se analiza la subvención al combustible que consumen vehículos de alta gama.