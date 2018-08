DICTAMEN: Galo Lara queda en libertad

Deberá presentarse periódicamente ante la justicia y no podrá salir del país En la Unidad Judicial Penal, en la ciudad de Guayaquil, se instaló la audiencia para resolver la admisibilidad de la prelibertad del ex asambleísta Galo Lara, quien fue condenado a 10 años de prisión por su complicidad en un triple asesinato en la localidad de Quimsaloma. Tras la audiencia, se concedió el pedido de la defensa del ex legislador, por lo que Lara quedará en libertad en las próximas horas.