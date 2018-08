ECUADOR TV (Quito) Mujeres se postulan al acuartelamiento militar

De 199 cupos, 75 plazas serán para Guayaquil; 50 para Quito; igual número para Cuenca, mientras que, para Manabí se darán 24 plazas

Edith Angamarca no se rinde. Esta joven de 21 años lleva más de 12 horas esperando el ingreso del Fuerte Militar El Pintado (sur de Quito) para ser una de las 199 mujeres que se enfila para el servicio militar de este año.

La joven llegó con su tía la noche del viernes 3 de agosto. El viaje fue largo, ya que vive en Pedro Vicente Maldonado (Pichincha). Inmediatamente se ubicó en la fila que tenía una extensión de casi dos cuadras.

La tensión, la competencia y el afán porque no les quiten su lugar ha propiciado en la espera largos maltratos, a decir de las chicas que se acodan en los exteriores del lugar.

Edith y su tía, por ejemplo, reconocieron que desde su llegada hasta el día de hoy, sábado, solo se sirvieron un pan. "No queremos movernos de aquí", reiteró.

El frío también enmarcó su larga espera, puesto que toda la noche llovió lo que impidió que cientos de aspirantes extiendan las carpas y hasta colchones para descansar hasta que les toque su turno.

"No me voy a rendir, vine desde lejos y ahora voy a quedarme hasta el final", expresó la joven quien estudia Psicología a distancia en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

Edith reconoció que le gusta la carrera que empezó a seguir, pero advirtió que la dejaría en caso de que resulte favorecida dentro del servicio cívico militar femenino en las Fuerzas Armadas (FF.AA) que tendrá una duración de 12 meses.

El registro militar se realiza en forma simultánea en cuatro ciudades. De los 199 cupos, 75 plazas serán para Guayaquil; 50 para Quito; igual número para Cuenca, mientras que para Manabí se darán 24 plazas.

El Ministerio de Defensa anunció que las seleccionadas serán destinadas a diferentes centros de instrucción del país.

Las nuevas integrantes recibirán conocimiento militar básico, enseñanza de armas, paso de pistas, primeros auxilios, entre otros.

Esa invitación también le llamó la atención a Miriam Cachago, quien llegó desde la parroquia de Yaruquí (norte de Quito).

La aspirante contó que hace varias horas, personal del Fuerte Militar llegó y les indicó que se podía retirar, ya que fueron asignados todos los cupos.

Pero Miriam no se quiere ir. "Voy a esperar. Va a valer mi sacrificio", dijo la bachiller, quien actualmente labora en una empresa de plásticos.

La joven reconoció que es muy difícil que haya paso para todas, pero ella no pierde la esperanza y desea cumplir su sueño de infancia. "Siempre me ha gustado la vida militar. Ahora espero que me den la oportunidad de sumarme a esta carrera", expresó. (I)