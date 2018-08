Presunto autor material de asesinato de Fausto Valdivieso pide garantías para volver a Ecuador

Jueves pasado fue llamado a juicio por crimen ocurrido en 2013 Se dictó auto de llamamiento a juicio para Ronny Arana, acusado de ser el autor material del asesinato del periodista Fausto Valdivieso. Desde Estados Unidos, por video llamada, el implicado dijo estar dispuesto a volver al país; su abogado pidió al Presidente de la República, Lenín Moreno, que le otorgue garantías a su vida.

El jueves pasado, en la Unidad Judicial de la Florida, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de Ronny Arana, acusado como autor material, del asesinato del periodista Fausto Valdivieso, ocurrido el 11 de abril del 2013.

El juez acogió el pedido fiscal y resolvió dictar auto de llamamiento a juicio en contra de Arana. En los próximos días se determinará la fecha de inicio de juzgamiento.

Sobre el tema, en rueda de prensa, el abogado de Ronny Arana, indicó que su defendido es inocente y que, pese a que quiere volver al país, no puede hacerlo.

"A defenderse y a responder por las acusaciones que le están haciendo, siempre y cuando el señor Presidente de la República le garantice, primero, el derecho a la vida y que mañana o pasado no se vaya a decir que fue víctima de la delincuencia común", mencionó Jhonny Almeida, abogado de Arana.

Desde Estados Unidos, se comunicó Arana, a través de video llamada, con su madre y la prensa apostada en la conferencia de prensa.

"Mi hicieron tres atentados antes de irme de Ecuador, por eso me tuve que ir, presenté todas las pruebas posibles, demostré, en Ecuador, cuando me hicieron los atentados, cómo me los hicieron con cámara, desaparecieron todas esas evidencias", detalló Arana.

