ECUADOR Y LA TRANSICION DE LA DOBLE MORAL

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz exclusivo para www.ecuadorinmediato.com El proceso que vive la nación es uno que pareciera repetirse de tiempo en tiempo, como si las acciones y actuaciones de la clase dirigente en el país se esfuerzan por volver atrás, y tratan siempre de retrasar a todos con el afán de satisfacer sus intereses y ambiciones personales. Las contradicciones en las que ha entrado la dirigencia política que le embarcó al Ecuador en una transición para superar al "correismo" le están mostrando tal cual son ellos, la doble moral con la que criticaron y destruyeron lo de antes para enseguida hacer lo mismo o peor, en esas andamos país.

Ecuador está en un proceso de transición, que ha sido provocado por el actual presidente Lenin Moreno, junto con un grupo de políticos de viejo cuño, que perdieron todos los procesos electorales que se presentaron en la década anterior. De forma inexplicable el mandatario ecuatoriano decidió satisfacer a la oposición a su propio gobierno y, dio paso a un accionar político contrario a la revolución ciudadana y a su propio mentor político Rafael Correa, para eliminarlo del cuadro político actual, para ello convocó a la consulta popular que dio paso este denominado esquema transitorio.

Es conocido que en el país se gobierna para la popularidad y las encuestas, y con ellas se justifican desde las más importantes decisiones hasta las caídas de gobiernos que tengan números desfavorables de popularidad. Será por ello que, una vez elegido el Consejo Transitorio se han dado a la tarea de gobernar en tiempo del presidente Moreno a costa de las cifras populares que les dan las encuestadores, y con la popularidad del doctor J.C. Trujillo se justifican decisiones ilegales, ataques a la honra, insultos personales, actitudes arrogantes, y comportamientos que van más allá de lo que el propio mandato les permite, ya que se sienten los Transitorios que están por encima de la Constitución, y por lo tanto mandan por sobre ella.

Las recientes decisiones políticas y los nombramientos otorgados en forma apresurada e inexplicable, solo son comparables con el proceso atropellado en el que frecuentemente entra el Ecuador con frecuencia luego de un golpe de estado, de tantos de los cuales ha soportado la nación por su inestable como mediocre clase política, que no encuentra mejor salida que destruir la democracia y el derecho para justificar sus acciones, las que atropellan leyes y personas, para seguir disfrutando el poder. Lo actuado es una muestra de hambre de empleos, sed de cargos, gula de poder, que no tiene justificación alguna.

Así, en forma rápida y furiosa se destituyó al Consejo Nacional Electoral (CNE) en pleno proceso electoral para elegir justamente a un Consejo de Participación Ciudadana definitivo a más de las elecciones seccionales, y todo porque consideran ilegales sus actuaciones. El debate de idas y venidas entre los dos vocales de los dos organismos llena de vergüenza a la nación porque al grito de “más ilegal serás vos” se sacaron a relucir sus propias acusaciones que dan por cierto que la consulta popular del 4 de febrero fue ilegal e inconstitucional, y que entre todos ellos actuaron como cómplices y encubridores de tales violaciones; solo con esa muestra de acciones irregulares y actuaciones antiéticas de las que se inculpan ellos se da prueba de la doble moral de esta transición en la que le embarcaron al país.

La elección sorpresiva de un consejo nacional electoral temporal, otra vez transitorio, para que actúe por 60 días solo ratifica que se actúa con propósitos determinados, que han sido ocultados con habilidad en el discurso, pero que ha llegado la hora de ponerlos en práctica y sacar partido de la oportunidad para sus intereses por ilegales o protervos que fuesen.

Los nombres que integran el CNE transitorio fueron elegidos a dedo sin dimensionar ningún mérito que no sea haber sido opositores a Correa, y que a lo largo de la última década hayan reclamado ocupar espacios como los cuales se les han dado ahora con estos nombramientos. Son notorios sus desconocimientos de lo electoral, pese a que esa fue la razón la cual sacaron a los anteriores vocales dudando a gritos y empellones de su capacidad intelectual y moral. Digo, con todo respeto ¿Son mejores y conocen mas estos elegidos? No se sabe, pero se duda mucho.

Suena risible que se les reclame que hayan aceptado el nombramiento para solo 60 días, si no se toman en cuentas su acciones inmediatas que se han dado en el ámbito electoral, las cuales denotan que se llegó con agenda propia de esa que se acuerda previamente. Así, muy pronto se restituyen los fondos partidarios a organizaciones que están cuestionadas por ese manejo de dineros públicos, raudamente se echa abajo lo actuado para elegir a los futuros del Consejo de Participación Ciudadana, desechando reglamentos y procesos de selección. Mas temprano que tarde se acoge el reclamo a que se rehabilite a partidos políticos eliminados por su bajísima votación menos del 5% del electorado nacional, porque según ellos fueron eliminados por el correismo y no por perder en las urnas.

Digo, con esos argumentos solo se atropella el derecho y la razón, pero se lo hace y ya se ha dictado el reglamento por parte de los Transitorios supremos que devuelve el control de los partidos políticos del próximo CNE, huelga decir que aquí no importa la norma constitucional que impide que los organismos de control sean integrados por los controlados, al carajo con el estado de derecho hay que ganar las próximas elecciones con tribunal propio porque si perdieron las veces anteriores fue por el CNE pasado y no porque la gente les repudió una y otra vez en las urnas. Y de paso se les recuerda a estos vocales temporales, como a todos quienes giran en torno al poder electoral con ambición de cargos, que ellos fueron los del griterío de ¡Fraude…fraude! con el que cuestionaron al actual presidente Moreno Garcés, al extremo de la acusación oprobiosa y ofensiva, que rápido han cambiado de moral ¿verdad?, sí que rápido.

Con esta transición de doble moral a la justicia no le ha ido mejor. Muy por el contrario, el sentimiento colectivo es que retrocedemos velozmente a cada paso, decisión incidente o discusión que se da con el Consejo de la Judicatura también transitorio. Que deplorable se vuelve mirar como discuten los vocales de este ente creado a propósito para retomar la justicia como en antaño “a lo socialcristiano” y, sin pudor alguno, se mandan cartas averiguando por sentencias o procesos, sin recordar que fueron comunicaciones de ese tipo las que movieron hasta el escándalo a acusar al anterior CJ, y claro, los otros eran una caterva de mafiosos, estos solo son investigadores judiciales. El nombramiento de director de la judicatura de un abogado litigante con varios casos que los perdió públicamente, hoy sobrelleva una cambiante actitud de la justicia porque comienzan a reverse esas sentencias y favorecerlo liberando a quien antes fue encarcelado por un triple crimen, y el citado personaje no deja de intervenir en su cargo pese al reclamo evidente de la opinión pública o hasta sus propios colegas que exigen una explicación sobre si ¿Se está haciendo lo mismo que criticaron?, y la impresión es que sí, que para eso querían el poder de la justicia, para controlarlo a su favor, así se ve de fuera.

Y mientras discuten en el transitorio supremo como volver atrás en el concurso para fiscales, que fue eliminado de un plumazo “por mañoso” según el doctor JC Trujillo, la fiscalía no puede demostrar un estado más calamitoso con el caso Roditti. Pareciera que el control que antes se gritaba con denuedo sin casos palpables de tal acción negativa hoy ha pasado a manos del clasismo judicial que sanciona a los de poncho, con el que se actuó siempre en la nación. Y es que el tan cuestionado control del correismo a la justicia se pone en duda por este caso, en el cual una fiscal y un funcionario del ministerio de justicia actuales, que se supone han sido nombrados o permanecen en su cargo al amparo de la actual gobierno judicatura en Guayas, intervienen hasta la impunidad, tardan el proceso hasta que los agresores salen del país y tan solo actúan por el escándalo público que se armó porque en los entretelones de la justicia ecuatoriana ese ya fue un caso acordado. Lo indignante es que los Roditti salieron por migración en forma legal, sin considerar que había el tardío impedimento de fiscalía que ha garantizado la impunidad de estos individuos, padre e hijos. ¿Para esto querían el poder?, para salvar a los de su clase, que impotencia se siente ante jueces, magistrados, fiscales y judicatura que proceden de forma tan perniciosa contra su propia nación.

Y como si no faltase mayor contradicción a todo esto, pues lo decidido por la Corte Constitucional no hace si aumentar la sensación de la doble moralidad con la que se mueve la política ecuatoriana, ahora en transición. Irse en contra de su propio dictamen sobre las enmiendas constitucionales del 2015, fue percibido como una decisión para ganarse la voluntad del consejo transitorio supremo, o a una actuación de nerviosos por la revisión de sus patrimonios, a la cual deben responder sigan o no como vocales constitucionales. El problema para esta corte es de credibilidad, ¿Por qué actúan ahora, y no antes?, peor si se toma en cuenta que la misma fue incapaz de emitir un informe de control constitucional con el que se permitió a la consulta popular que ha originado todo este proceso de transición de doble moral. La duda que se tiene sobre la Corte Constitucional es ¿Qué quisieron hacer con esto?, la verdad es que en este caso la duda ofende.

La nación pareciera estar aletargada y no se da cuenta de la destrucción de su institucionalidad. Y pensar que quienes lo están haciendo son los mismos que hasta ayer no mas gritaban contra todo esto, y lo peor es que se hacen del poder para llegar a los cargos y actuar hasta en contra de sus propias palabras y hacen todo lo que han criticado. Lo único cierto es la doble moral solo consigue repudios, cosecha males, permanece por eterna memoria del asco nacional en quienes así actúan, y así será. (FHA).

Dr. Francisco Herrera Araúz

