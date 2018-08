Acuerdo de última hora: Perito Roberto Meza sí hablará en Asamblea por caso Gabela (ACTUALIZACIÓN)

César Litardo lo invitó para martes a las 17h00 por video llamada Roberto Meza, perito que analizó el caso del asesinato del general Jorge Gabela, finalmente, sí comparecerá ante la Asamblea Nacional, pese al anunció de que su viaje a Ecuador no se concretará. Tras conocer la declaración del experto, César Litardo, presidente de la mesa que analiza el caso, lo invitó a que hable en la mesa legislativa a través de video llamada.

"Informamos por este medio que el viaje a Quito para nuestra comparerencia ante la Asamblea Nacional por el Caso Gabela no se confirmo", así lo informó el experto forense, quien se encargó de investigar y entregar el informe sobre la muerte del general Jorge Gabela.

César Litardo, presidente de la mesa, en declaraciones para Ecuadorinmediato, señaló que, al momento, no se ha podido buscar un mecanismo legal para determinar quién podría pagar los gastos que implica su traslado.

En la Comisión Ocasional encargada del tema se había manejado el 14 de agosto próximo como fecha tentativa para la asistencia del perito en la serie de reuniones que lleva adelante la mesa legislativa para esclarecer lo ocurrido con el ex Comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

A Meza se le pidió extraoficialmente que se encargue de la reconstrucción del tercer producto del informe, que no aparece en los archivos de las instituciones públicos; él accedió al trabajo,que se basaría en los documentos que reposan en la Asamblea y el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, más tarde, Litardo hizo la invitación a Meza, a través de su cuenta en Twitter.

La comparecencia de @peritoforense #peritomeza será el día martes 14 de agosto a las 17h00 vía #skype, en la #comisióngabela, sobre su presencia en el país para la reconstrucción del 3 er informe daremos novedades los próximos días, estamos buscando la vía legal para este proceso — Cesar Litardo (@cesarlitardo) 12 de agosto de 2018

A lo que Meza respondió: "Confirmado, señor Presidente"

En la Comisión, además, se tenía pactada la exposición del ex Presidente de la República, Rafael Correa, para el 13 de agosto; se envió la invitación. Al momento, según Litardo, el ex Mandatario no ha confirmado su presencia.

Con información de Ecuadorinmediato y Twitter

(PAY)