Richard Martínez: "Déficit fiscal disminuyó US$ 1500 millones de enero a julio"

Funcionario aseguró que a finales del año se espera cerrar con US$ 4000 mil millones de déficit global El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que se ha reducido en US$ 1500 millones de dólares el déficit fiscal de enero a julio de este año con respecto al anterior. "El país tiene un déficit fiscal cercano de 800 millones de dólares en los primeros meses del años, es decir, una reducción del 66%".

Aseguró que la Ley de Fomento Económico marca una clara ruta de lo que quiere el gobierno y el país. “Queremos quitarle la carga a los ciudadanos y, por el otro lado, trazar una clara trayectoria para el equilibrio fiscal en el mediano plazo”.

Recordó que la remisión que se está planteando en este momento es mucho más beneficiosa que la que se trataba en el 2015. “Por eso llama la atención que asambleístas que estaban en el proceso anterior de remisión intenten buscar cualquier artilugio económico para poder fundamentar su posición en contra de estas acciones “.

“De los US$ 4 mil millones que están en deuda actualmente cerca de US$ 2400 millones corresponden al capital de procesos que están en litigio y de los mismo esperamos recuperar cerca de US$ 600 millones de dólares. Los restantes, US$ 1700 millones, se quedarán en litigio y el Estado tendrá que imponer todo el peso de la Ley para aplicar todo el marco jurídico vigente para defender al país”.

Explicó que no se está condonando la deuda, como se ha dicho en varias ocasiones, es una remisión de mutua conveniencia. “Lo que no se dice es que del total del remisión el 80% de los beneficiarios van a ser micro y pequeños empresarios”. Asimismo resaltó que hay más de 300 mil personas que hoy están en categoría E en el buró de crédito y la central de riesgo, “estos podrán salir en los próximos 90 días de estas listas”.

Recordó igual que los ex becarios también serán favorecidos por la remisión. “Esta beneficia a los ciudadanos y que está pensada en quitarle peso de encima a los ciudadanos”.

Martínez aseguró que entre enero a julio el país tiene un déficit fiscal cercano de 800 millones de dólares, es decir, una reducción del 66% frente al déficit registrado del año pasado. “La remisión se necesita porque a pesar que hemos apostado por la optimización del Estado esto no es suficiente y esta medida permitirá recaudar cerca de US$ 600 millones de dólares y eso nos permitirá cerrar el año con un déficit primario de US$ 1200 millones de dólares y US$4 mil millones de déficit global”.

“Es importante ir cerrando la brecha de financiamiento y el déficit fiscal a largo plazo, porque a mayor déficit, mayor deuda”. Recordó que el siguiente año el Estado tendrá que hacer varios esfuerzos como por ejemplo, la disposición de la Corte Constitucional del pago del 40% de las pensiones jubilares.

Sobre el subsidio a los combustibles explicó que el tema está en análisis, “todavía no hay una decisión en firme, tenemos que hacer una evaluación integral de los subsidios. No podemos poner todos los subsidios en un solo paquete. Hay subsidios eficientes que nos ayudan a preservar la protección social de los más pobre, por otro lado el subsidio a los combustibles”.

“Todas las medidas que se tomen deben llevar hacia el equilibro económico”. (BGV)

Fuente: Ecuavisa/ El Telégrafo/ Ecuadorinmediato