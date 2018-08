Augusto Barrera: "Directorios de entidades están siendo cambiados con personas de filiación política de otro sector"

Ex funcionario aseguró que su renuncia a la Senescyt se debe a incompatibilidades con Gobierno Augusto Barrera, ex secretario de la Senescyt, aseguró que su renuncia se debió por varias incompatibilidades a lo interno de la institución y con el Gobierno. "Miramos con preocupación que el proceso de reinstitucionalización debería ser claro y lo que está pasando es que teníamos denuncias de que algunas entidades tenía una fuerte filiación política y ahora estamos cambiando esas mismas con personas que tienen clarísima afiliación política pero de otro sector".

Explicó que su renuncia fue debida a otras funciones que no son precisamente vinculadas específicamente a la secretaría. “Básicamente durante las últimas semanas he tenido algunos matices, visiones que no precisamente son compatibles con decisiones que se tomarán”

“En el marco del respeto, aprecio y gratitud al presidente Lenín Moreno creo que es absolutamente adecuado que, por estas posiciones incompatibles, termine finalmente en la renuncia”. Explicó que el Gobierno ha tenido que enfrentar situaciones difíciles, por ejemplo, la económica, “siempre he mostrado claramente mi posición a que se tiene que trabajar por el sector social del país y el Presidente tiene todo el derecho de utilizar la gente que le permita cumplir con sus decisiones”.

“Este Gobierno nace de un espectro de centro izquierda y sectores progresistas por lo tanto que el esfuerzo de recomponer de articular, invitar a organizaciones que tengan un carácter progresista es una tarea fundamental. El espacio natural de este Gobierno y del país es recomponer las democracias y defensa de derechos”, explicó.

“No tengo ningún problema con el Gobierno y he actuado con lealtad a este proceso. Creo que el gobierno ha tenido enormes aciertos en varias decisiones. Entiendo que tienen varios desafíos y en algunos de estos no coincidimos. Hay algunos elementos donde no hay compatibilidad”.

Barrera explicó que la Consulta Popular fue un esfuerzo para re institucionalizar al país. “Miramos con preocupación que el proceso de reinstitucionalización tiene que ser claro. Lo que está pasando es que teníamos denuncias de que algunas entidades tenía una fuerte filiación política y ahora estamos cambiando esas mismas con personas que tienen clarísima afiliación política pero de otro sector”.

“La mayoría de ecuatorianos no quieren que alguien incida por la justicia y que se cambie por otra persona u otro sector. No tengo ninguna duda que el país tiene mucha gente competente y profesional para eso. Lo poco que uno tiene a lo largo de la vida pública es su coherencia y honestidad y debo ser correcto con mis convicciones”.

Sobre su trabajo en la secretaria explicó que “han sido 14 meses fructíferos en una de las áreas más complejas del país como es la educación superior. Hemos logrado avances importantes. Prácticamente hemos duplicado los cupos pasamos de 64 mil a cerca de 125 mil. Construimos un ambiente adecuado con las instituciones de educación y además, consolidadnos unas reformas a la ley de educación superior. Me voy satisfecho, optimista respecto de lo que se hizo”. (BGV)

Fuente: Teleamazonas/ Ecuadorinmediato