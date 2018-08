POLÉMICA: Santiago Cuesta: Augusto Barrera se va porque "le molesta que tengamos que frenar construcción de hospitales"

Ex colaborador del Gobierno presentó su renuncia el jueves pasado, además, se desafilió de Alianza PAÍS El consejero del Gobierno de Lenín Moreno, Santiago Cuesta, reveló las razones por las que Augusto Barrera renunció a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), precisando que a Barrera "le molesta que tengamos que frenar gasto corriente, que tengamos que frenar la construcción de hospitales", reveló Cuesta.

Augusto Barrera aseguró que su renuncia a la SENESCYT se debe a incompatibilidades con Gobierno

“No tengo ningún problema con el Gobierno y he actuado con lealtad a este proceso. Creo que el gobierno ha tenido enormes aciertos en varias decisiones. Entiendo que tienen varios desafíos y en algunos de estos no coincidimos. Hay algunos elementos donde no hay compatibilidad”, señaló.

En relación al tema habló el consejero presidencial, Santiago Cuesta, en declaraciones para La Posta, y recalcó: “Augusto se va porque está en desacuerdo con algunas cosas que se están planificando, está en desacuerdo y me parece muy bien que esté en desacuerdo”.

“A Augusto le molesta que tengamos que frenar gasto corriente, que tengamos que frenar la construcción de hospitales, sí, hay que frenar la construcción de hospitales”, indicó.

Y explicó que los hospitales habilitados “no dan óptimos servicios”.

“¿Para qué crezco en hospitales si no ofrezco servicios en los que ya tengo? están funcionando los hospitales, dan un servicio, pero óptimamente no funciona ninguno, tenemos que optimizar, gastemos dinero en optimizar lo que tenemos en la actualidad”, sostuvo.

Con información de La Posta y Ecuadorinmediato

(PAY)