Ley de Fomento estaría allanando camino para incorporar sugerencias de FMI en Ecuador, alerta Pabel Muñoz

Normativa "no pone en el centro una reactivación económica porque existe un conjunto de artículos que responden a intereses represados", criticó El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, manifestó su preocupación tras la aprobación de la Ley de Fomento Productivo. Desde su punto de vista, esta normativa estaría allanando el camino para la implementación de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país, por ejemplo, con el anuncio de la revisión del subsidio a los combustibles, o la remisión de multas, intereses y recargos a las grandes empresas.

“No estoy satisfecho, más bien preocupado por algunos elementos de la normativa. 1. El concepto: me parece que esta ley no apunta a un concepto claro de desarrollo, 2. El tiempo: Deben ser 4 meses desde que el Presidente apareció en una cadena nacional y anunció 14 medidas económicas y que, al día siguiente, sus ministros iban a dar detalles de ellas y poco de eso ha pasado. Más bien, 4 meses después de ese anuncio y 15 meses tras su gestión, se aprueba esta ley de la cual dudo de que haya tenido el carácter de urgente”, comentó.

Pero además, a su criterio, no cree que sea una normativa que, en su conjunto puede calificarse. “Una ley no es buena si tiene cinco artículos buenos y 15 malos. No es buena si es que solventa el problema en el diácono, pero genera uno en el año 3. Finalmente, no pone en el centro una reactivación económica porque existe un conjunto de artículos que responden a intereses represados”.

“Tiene un tema de remisiones que es, básicamente, perdonar las deudas tributarias, sobre todo, impuestos, recargos y multas a los grandes capitales del país. Tiene un incentivo que, de alguna manera, deberían ser analizados por los que ya tenían en el famoso COPCI (Código Orgánico de Producción). Esa ley ya tenía incentivos hacia los cinco años y algunos de estos se extendieron hasta los siete años, la gran pregunta es por qué no se utilizaron”, cuestionó.

Según dijo, se cree que se van a utilizar porque se extienden hasta 20 años, pero preguntó a la ciudadanía si es que tiene claro lo que el Estado dejará de recibir por ese periodo de tiempo que no cobrará impuesto a la renta. “El informe del Ministerio de Economía y Finanzas dice que no puede tener certeza de cuánta inversión se va a generar, por lo tanto el número de empleos y que, por lo tanto, creen que lo que se pone en riesgo es la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Para Muñoz, el problema de esta ley es político, primero porque nunca estuvo en el programa de gobierno que se elaboró y por el que se votó. Segundo, también es una cuestión de economía política porque la gran pregunta es ¿quién se beneficia, quién gana? “Lo que dejaría de recibir el Estado es, aproximadamente, USD $2.200 millones de dólares”, lamentó.

“El Gobierno dice, por un lado, que le han dejado un hueco fiscal enorme; pero por el otro dice que no va a cobrar USD $2.200 millones de dólares. Adicional a eso, comienza a hablar de una posible eliminación de subsidios con lo cual, al final, todos los ecuatorianos, perdemos”, criticó.

Asimismo, consideró que lo que está detrás de la ley es un ajuste más radical en cuanto a la economía del país, por ejemplo, los préstamos condicionados del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Cuando anuncian la remisión como incentivos tributarios para reactivar a los grandes, cuando dicen que están revisando subsidios para afectar a los medios, cuando dicen que tienen un Estado obeso para sacar a la gente, por ejemplo, del Ministerio de Salud o de la Policía; es allanar el camino para un ajuste más grande que podría pasar por la incorporación de recomendaciones del FMI en nuestra economía”. (JPM)

Fuente: Radio Huancavilca

