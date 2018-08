Steven Reyes: "Si los Roditti no se presentan a comparecer pediremos, junto con Fiscalía, prisión preventiva" (AUDIO)

Tres hombres están imputados por haber agredido a dos guardias de seguridad en los Ceibos En un video que circula en redes sociales se puede observar cómo, el pasado cinco de agosto, dos guardias fueron agredidos por residentes de la ciudadela Ceibos Norte, por esto un proceso de investigación se ha iniciado y los atacantes fueron llamados este lunes 13 de agosto a comparecer. Steven Reyes, abogado y parte del estudio jurídico quien defiende a los atacados aseguró que si los implicados no se presentan pedirán junto con Fiscalía, la prisión preventiva de los tres hombres miembros de la familia Roditti.

Explicó que en los últimos días se ha generado mucha información en redes sociales de que los implicados habrían salido del país. “Se filtró una información estos días de que los Roditti ya habrían salido del país, al parecer, viajaron por vía terrestre hacia el Perú. Esa información está confirmada” Explicó que para este 13 de agosto se tenía pensado que realicen su comparecencia libre y voluntaria. “Vamos a ver si se presentan o no”.

“Según lo que hemos escuchado es de que ellos al parecer han salido no como prófugos sino una salida normal que hace cualquier persona en calidad de turista”. Sobre esta salida del país de las tres personas, Reyes, aseguró que existe demasiada desinformación y comentarios de personas que no conocen del tema o el ámbito legal. “Una prohibición de salida del país tiene que ser ordenada por un juez”.

“Lo que ocurrió en este caso es que la Fiscalía pidió a migración que retenga por ocho horas o por ocho horas se emita un oficio de prohibición de salida del país a los Roditti, por que estas personas están dentro de una investigación, esta no es una medida cautelar”. Aseguró que debido a esta acción los implicados debieron ser retenidos ocho horas para demostrar durante ese tiempo que ellos forman parte de una investigación o el motivo por el que quiere salir.

“Lo que asumimos nosotros es que migración o no recibió el oficio de manera correcta o no llegó a tiempo para poder alertar de que los imputados ya iban a salir del país”. Reyes explicó que la semana pasada el fiscal, que lleva el caso, anunció que si los miembros de la familia Roditti no se presentan pedirá la prisión preventiva.

“Si no se presentan se va a manifestar, por su ausencia, de no querer estar en el proceso y de no querer asistir de manera voluntaria a la indagación. Según lo que el fiscal Cesar Peña dijo se pedirá la orden de prisión y nosotros vamos a respaldar aquello si los Roditti no se presentan a la Fiscalía este 13 de agosto”.

Por otro lado el abogado defensor de la familia, Pedro Buitrón, anunció que ellos podían salir del país como cualquier persona en el feriado y anticipó que el próximo lunes dará a conocer la posición de ellos en este caso. Y explicó que os Roditti no tienen prohibición de salir del país ni cargos en su contra.

En este caso la notificación judicial para que los imputados se presenten a la Fiscalía de la Merced, en el centro de Guayaquil, este lunes 13 de agosto a las 14h00, 15h00 y 16h00 respectivamente. (BGV)

Fuente. Ecuadoirnmediato