Protesta de pescadores por inseguridad causa enfrentamiento con policías en El Oro

Ciudadanos paralizaron sus actividades, cerraron vía y bloquearon acceso a canal de Estero Huayla Un sinnúmero de pescadores de Puerto Bolívar, en El Oro, paralizaron sus actividades en el mar, cerraron la vía y bloquearon el acceso al canal del Estero Huayla en reclamo a la presunta presencia de barcos bolicheros dentro de las 8 millas y al alto índice de robos a los pescadores artesanales en el Archipiélago de Jambelí.

Según Raúl Ponce, que se sumó al reclamo de sus compañeros, los barcos industriales están pescando dentro del área establecida por el Ministerio de Acuacultura y Pesca: “No hay autoridad que controle esa situación”.

A la par, el tráfico vehicular en la avenida Bolívar Madero Vargas, ingreso a la parroquia de Puerto Bolívar, se vio interrumpida por el centenar de pescadores que se apostaron en la zona.

De su parte, Luis Limones, Intendente general de Policía, informó que no van a permitir el cierre de la vía y que la fuerza pública precautelará el libre tránsito por el lugar.

Los manifestantes aseguran que deben dos y tres meses de las cuotas de motores nuevos que adquirieron en los almacenes de la localidad. “Como ya no hay nada que pescar, no tenemos nada que vender y por lo tanto, no sacamos el dinero para pagar”, sostuvo Carlos Washington Oyola, pescador artesanal desde hace 22 años.

Adicionalmente, unas cien pangas fueron atravesadas al ingreso del estero Huayla como medida de presión.

Personal de la Marina arribó al lugar para evitar cualquier contratiempo con otras embarcaciones que pugnaban por salir a realizar sus actividades normales en alta mar.

El coronel Raymond Quelal, jefe de encargado de la Policía de la Subzona de El Oro, expresó que hasta el momento hay cinco personas detenidas, quienes serían los que lideran la protesta.

Debido a que en la zona de conflicto los manifestantes se enfrentaron con los miembros policiales, las clases del colegio Simón Bolívar fueron suspendidas, informó el rector del establecimiento, José Jurado.

Asimismo, se conoció de la reunión de la gobernadora de El Oro, Rosa López Machuca, con dirigentes de Asociaciones de Pesca Artesanal del Archipiélago de Jambelí y de la provincia para asumir compromisos con el sector dedicado a esta actividad económica. (JPM)

