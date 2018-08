Fiscalía presentó 9 testigos peritos en quinto día de audiencia por caso David Romo

Pericias se continuarán mañana, 14 de agosto, a las 09h30 En la Fiscalía General del Estado concluyó el quinto día de audiencia de juzgamiento en contra de cinco procesados por su presunta participación en el delito de asesinato de David Romo. Los titulares de esta entidad presentaron 9 testigos peritos para demostrar su teoría del caso. La audiencia se reinstala mañana, a las 9:30.

El juez Wilson Caiza convocó a las partes, a las 08:00, para reinstalar la diligencia en el Complejo Judicial Norte, de Quito. Los procesados son Carlos L., Blanca F., Jonathan R., Roberto E. y José L. (alias “Jaleo”), en la mañana de hoy, 14 de agosto. El fiscal del caso, Andrés Cuasapaz, presentó las pruebas testimoniales en contra de los cinco procesados.

En este proceso los primeros cuatro días de audiencia el Fiscal encargado del caso presentó 21 testigos. La Fiscalía ha previsto llevar a testificar alrededor de 50 personas más, aparte de las pruebas documentales y periciales que el organismo ha preparado.

Para Alexandra Córdova, madre de David Romo, la Fiscalía aún no ha sustentado su teoría y los testigos que presentó no han aportado y se contradicen. También aseguró que durante este fin de semana recibió llamadas telefónicas que daban cuenta del posible paradero del joven. “En este feriado, recibí llamadas de una persona que dice que mi hijo estaría enterrado en la casa de una persona que vive en Calderón, he querido contactar a Fiscalía y la respuesta ha sido nula”. (BGV)

Fuente: Fiscalía General del Estado/ Ecuadoirnmediato