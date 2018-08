"Con qué cinismo lo reconoce", reacciona Rafael Correa tras confirmarse reunión de asesor presidencial con abogado de Pablo Romero

Santiago Cuesta reconoció que mantuvo una reunión con el defensor de ex director de SENAIN en España El ex Presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la declaración del consejero del Gobierno, Santiago Cuesta, en la que confirma que sí se reunió con el abogado del ex Secretario Nacional de Inteligencia (SENAIN), Pablo Romero, en España, para darle consejos jurídicos en el caso Balda. "¡Qué vergüenza! Aunque esto era un secreto a voces, con qué cinismo lo reconoce", respondió el ex Mandatario, quien reveló, en su momento, el encuentro.