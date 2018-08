Consejo Transitorio ratifica cese de Suad Manssur como Superintendente de Compañías

CPCCS-T encargó institución a Víctor Manuel Anchundia Places, mientras se elige a autoridad definitiva El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) resolvió dejar en firme el cese de la superintendente de Compañías Valores y Seguros, Suad Manssur. Además, designó como superintendente encargado a Víctor Manuel Anchundia Places, mientras se elige a la autoridad definitiva.

Anchundia tiene un posgrado en Manejo de Conflictos y es especialista en Mediación Laboral. Es docente universitario y ha desempeñado diferentes cargos en la Superintendencia de Compañías como especialista, subdirector y director Jurídico. Actualmente es Intendente Nacional de Compañías en la oficina matriz.

En la Resolución aprobada por el Pleno del CPCCS-T, durante la Sesión Extraordinaria No. 018, realizada en Quito, indica que la designación de la autoridad encargada se dio con fundamento en el artículo 435 de la Ley de Compañías.

Cabe recordar que, durante su comparecencia ante el Consejo Transitorio semanas atrás, Manssur criticó el accionar del organismo. “Ustedes llaman evaluación a un proceso que no evalúa, puesto que no van a tomar en cuenta ni diversos elementos, ni mucho menos distintos juicios, cuando se trate de valorar mi actitud o mi rendimiento en la prestación del servicio público para el que fui legalmente designada. Ustedes, no van a evaluarme ni valorarme, van a condenarme”, criticó. (JPM)

