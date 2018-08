Patricia Ochoa: "No tengo mucha expectativa de comparecencia de Rafael Correa sobre caso Gabela"

Viuda de Gabela aseguró que se espera conocer como ocurrió y a los responsables del crimen Patricia Ochoa, viuda de Gabela, aseguró que no tiene mucha expectativa de la comparecencia del ex presidente Rafael Correa, que se realizará vía online, desde Bélgica, donde entregará información sobre el caso. "No tengo mucha expectativa de lo que él pueda decir, si todo sus funcionarios públicos cuando han ido a declarar han tenido amnesia selectiva para no acordarse del caso Gabela".