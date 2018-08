Mae Montaño critica: "Ley de Fomento Productivo propone remisión de multas a grandes empresas"

Asambleísta aseguró que no se ha actuado con responsabilidad en el país Mae Montaño, asambleísta, se refirió a la Ley de Fomento Productivo, aseguró que esta legislación "no tiene el objetivo que ha dicho el Gobierno, creo que este busca la remisión de multas fundamentalmente a grandes empresas, por eso se considera que es un premio a los más ricos, y aliviar la caja fiscal".

“Los más importante hubiese sido que cualquier Comisión que haya tratado esta ley obligue al Gobierno a presentar el plan de sostenibilidad fiscal que tanto hemos exigido antes de levantar los niveles de deuda. No se ha actuado con responsabilidad frente al país”. Montaño aseguró que en el tema de remisión en la Asamblea Nacional también se abstuvo de votar.

“Nosotros entendemos que no se le ha dicho toda la verdad al pueblo ecuatoriano y que en alguna medida se de toda la información que la gente requiere para entender. Considero que esta ley no tiene el objetivo que ha dicho el Gobierno, creo que este busca la remisión de multas fundamentalmente a grandes empresas, por eso se considera que es un premio a los más ricos, y aliviar la caja fiscal”.

También explicó que en términos de endeudamiento es preocupante lo que se ha aprobado en la Ley. “Ahora se puede endeudar el país sin límite. Es realmente preocupante. Lo que estamos viendo es que hay unas empresas poderosas que se han acostumbrado a esta serie de remisiones y aprovecharse de las circunstancias”.

“Lo que no nos dice el ministro Richard Martínez es cuáles son las empresas que van a pagar unos tantos millones y que no van entregar unos miles de millones por esta remisión. Lo que tiene que decir es cuáles son las empresas que están en estos US$ 600 millones que va a recuperar el estado con la remisión y si las mismas fueron parte de la anterior”.

Mae Montaño pide que el Servicio de Rentas Internas nos diga la plena, como dicen los ecuatorianos, como por ejemplo que diga cuáles son las empresas que se han beneficiados de las remisiones en la última década. (BGV)

Fuente: Ecuavisa/ Ecuadorinmediato