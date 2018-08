REVELACIÓN: Perito Roberto Meza asegura que nunca se reunió con Rafael Correa en caso Gabela

Experto argentino aseguró que se realizaron tres productos en esta investigación En su comparecencia ante la Comisión Ocasional que investiga el asesinato de general Jorge Gabela, el perito argentino, Roberto Meza, quién fue el encargado de construir los productos de la investigación, aseguró que nunca se reunió con el expresidente Rafael Correa. "Yo nunca me reuní con el ministro, como dejé en claro, y el objetivo de estas reuniones eran preparatorias para tener una reunión con el expresidente Rafael Correa y esto, lamentablemente, no se pudo dar. No podíamos seguir esperando". Esta fue la respuesta del experto tras la pregunta que le realizó el legislador socialcristiano, César Rohón.