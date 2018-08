Corte Constitucional aclara: Pronunciamiento sobre enmiendas constitucionales fue de forma y no de fondo

Niega contradicción en resoluciones de 2014 y agosto; desvirtuó posible "inseguridad jurídica" con su accionar La Corte Constitucional aclaró que no existe una contradicción sobre su pronunciamiento del 2014 y el más reciente de agosto pasado respecto a las enmiendas constitucionales. Explicó que el primer caso, su labor se enfocó en establecer qué procedimiento debía optarse para el cambio a la Constitución, mientras que el segundo se refirió a un auto de verificación para establecer si la Asamblea cumplió o no con las disposiciones de los magistrados. En este segundo trámite, el de agosto, la Corte estableció que existieron vicios en el trámite y aprobación, por tanto, declaró la inconstitucionalidad por la forma y aclaró que no hubo un análisis del fondo de los cambios en la Carta Política.