Fernando Villavicencio: "Presidente Moreno, usted me dijo que Santiago Cuesta le llevó a Enrique Cadena Marín a una reunión en Ginebra" (AUDIO)

Audio Declaraciones Fernando Villavicencio



Expuso que la reunión se dio previo a la campaña electoral de las elecciones presidenciales y que Marín le ofreció financiar su plan de vivienda, pero el Mandatario no aceptó "El peor error que cometió el Presidente Moreno fue poner al amigo personal del zar petrolero, Santiago Cuesta, como su consejero", afirmó el activista Fernando Villavicencio tras revelar una confesión que le hizo el Primer Mandatario y que no lo habría dicho si no designaba a Cuesta como su consejero de Gobierno. "Presidente Moreno, usted me dijo, delante de mi esposa en el Palacio de Gobierno, que fue Santiago Cuesta quien le llevó a Enrique Cadena Marín a una reunión en Ginebra previo a la campaña electoral y le ofreció financiar su plan de vivienda popular y que usted no lo aceptó".