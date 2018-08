ANUNCIO: Luego de 20 años, prescribió juicio contra ex Ministro de Gobierno César Verduga por peculado (DOCUMENTO)

Podrá volver al país en cualquier momento El juez Miguel Jurado, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), declaró la prescripción de la acción que pesaba sobre el ex Ministro de Gobierno, César Verduga, acusado de peculado y enriquecimiento ilícito porque, en su gestión, existieron irregularidades en el manejo de los fondos reservados por un monto de 26 millones de sucres (USD$6 millones).

El pasado 2 de agosto, el juez, luego de haber verificado que el plazo para poder tramitar este proceso judicial ha fenecido más de 20 años y 50 días, y al no existir oposición por parte de la Fiscalía General del Estado ente rector de la persecución penal estatal, declara:

“La prescripción de la acción penal que ahora se tramita en contra del procesado César Verduga Vélez, que se produce por la suspensión de la etapa de plenario, ya que el sindicado se encuentra prófugo de la justicia desde el 03 de abril de 1998 hasta la presente fecha, por lo que se dispone el levantamiento de las medidas cautelares y/o personales dispuestas en su contra”, resolvió.

Verduga, prófugo desde el 3 de abril de 1998, ya puede volver al Ecuador con la orden del levantamiento de las medidas cautelares que pesen en su contra.

El ex Ministro fue acusado de peculado por no justificar 26 millones de sucres (USD$6 millones de dólares) de un estudio reservado, que las autoridades no pudieron comprobar porque el documento fue incinerado.

Con información de TC Televisión, Ecuavisa y Consejo de la Judicatura

(PAY)