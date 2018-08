Pese a aceptar suspensión, dirigentes de cooperativa "Señor de los Milagros" piden reconsiderar decisión

"Acatamos la disposición a pesar de que no se ha llevado el debido proceso, sin un plan de contingencias", lamentaron Los dirigentes y socios de la cooperativa "Señor de los Milagros" aceptaron la suspensión pese a no estar de acuerdo con ella, así como la revisión técnica y la evaluación. Sin embargo, esperan la sensibilidad de las autoridades para que se reconsidere la situación y volver a laborar lo antes posible. Y es que una de sus unidades sufrió un accidente de tránsito que segó la vida de 12 hinchas barcelonistas que regresaban a Guayaquil luego de un partido de su equipo, en Cuenca.

Gilberto Briones, socio, señaló que la paralización de las unidades se dio a raíz de la notificación de las autoridades de tránsito. "Acatamos la disposición a pesar de que no se ha llevado el debido proceso, sin un plan de contingencias", lamentó.

"Si bien el chofer es el culpable, el socio o dueño es solidario. La cooperativa está coordinando con los deudos para llegar a acuerdos y palear de alguna manera la problemática". Briones se solidarizó con los familiares de los fallecidos, pero cree que no se debe suspender a 54 buses por el accidente de un vehículo.

A Tomas Cerezo, socio de base, le preocupa la suspensión debido a que el 60% de las unidades son nuevas y se acogieron al Plan Renova, tienen compromisos de pago con la Corporación Financiera Nacional (CFN), Teojama Comercial S.A y Grupo Mavesa. Ahora no sabe cómo van a cumplir con esta obligación.

"Al estar paralizados, no vamos a tener para parar la olla, peor para pagar los carros", señaló. Según dijo, la mayoría de carros pagan en promedio de USD $2.000 a las financieras. Una cooperativa genera por día USD $80. Son 100 plazas directas entre choferes y oficialías desocupados y más de 250 familia que no tendrán como mantenerse, afirmó.

Miguel Anchundia, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de la Provincia del Guayas, aseveró que la suspensión es injusta, lamentó la desgracia y se solidarizó con los familiares, "la cooperativa estará junto a ellos".

Agregó que cada bus pertenece a un socio, y pidió que no se engañe a la gente al decir que la operadora es la culpable. "No sabemos si el socio o conductor tomó una mala decisión, al viajar a Cuenca sin permiso de la cooperativa, sin autorización y sin un salvoconducto firmado por el gerente, pero también me pregunto qué paso con los órganos de control, Comisión de Tránsito y Policía Nacional", finalizó. (JPM)

Fuente: El Telégrafo

