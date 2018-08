Para Ana Belén Marín, remisión de multas de tránsito "no es contraproducente" para prevenir accidentes (AUDIO)

Audio Agosto 15 - Ana Belén Marín



"Creo que es una oportunidad para que quienes se acojan puedan hacer el pago del capital y mucha gente, que a veces por USD $0,50 centavos, ha caído en central de riesgos, pueda salir", dijo Dentro de la Ley de Fomento Productivo se considera una remisión de deudas sobre impuestos vehiculares, matriculación e infracciones de tránsito. El tema ha causado controversia luego de que, en los últimos días se han producido un sinnúmero de accidentes en las vías del país, que han dejado varios fallecidos. A criterio de la asambleísta de Alianza PAIS (AP), Ana Belén Marín, quien es miembro de la comisión que tramita las reformas a la Ley de Tránsito y que ha pedido la comparecencia del director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pablo Calle; esta condonación no es contraproducente para prevenir los siniestros, sino una oportunidad para quienes quieran acogerse a la medida.

En primera instancia, la legisladora se mostró a favor de la disposición del presidente Lenín Moreno, de separar a varios funcionarios de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y de la Policía de Tránsito por los errores encontrados y la falta de control en las vías. Sin embargo, desde su punto de vista, también se deberían tomar acciones en la ANT.

“Es evidente que la falta de control del primer accidente, en el que murieron varios hinchas del Barcelona, no fueron precisos porque se encontró que no contaba con un salvoconducto para poder trasladarse de una provincia a otra y quien emite ese salvoconducto es la ANT. Por esa y por muchas razones más se pide la comparecencia”, comentó.

No teniendo el rango de Ministro, la asambleísta indicó que Pablo Calle no podría someterse a un juicio político, pero aclaró que quien debería responder también es el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Boris Palacios, quien es el que está por encima del Director de la ANT. “Aquí hay una responsabilidad que debe ser asumida y que así como el Presidente les pidió que den un paso al costado a los funcionarios de la CTE como de la Policía de Tránsito, mi recomendación sería el pedirle también la salida al Director de la ANT”.

Según las últimas cifras de la ANT, el porcentaje de siniestros en las vías han disminuido, pero la legisladora remarcó la necesidad de contar con estadísticas de, por lo menos, los últimos 4 años. “Hay que ser contundentes en la información que se entrega para que la ciudadanía pueda percibir lo que pasaba en los últimos años en este tema”.

Asimismo, señaló que aún no se ha pedido la comparecencia del ministro Boris Palacios debido a que están a la espera de recibir a Pablo Calle. “Él debe informar sobre estos temas porque hay muchas dudas. En la comisión, de manera muy activa han estado participando los directores de la CTE y de la Policía de Tránsito, pero de la ANT, lamentablemente, siempre nos mandan delegados”.

“Este es un tema de corresponsabilidad, sabemos que con que salga una persona no se van a solucionar estos problemas, pero sí se pueden tomar decisiones distintas con respecto de un mayor control con más eficiencia en la administración pública”, dijo.

En cuanto a la prevención de accidentes de tránsito dentro del tratamiento de reformas a la Ley, Ana Belén Marín consideró fundamental un Consejo Consultivo, que es en donde se van evaluando las estadísticas, los indicadores que tiene la parte de vialidad y accidentabilidad, para ir tomando decisiones. “De hecho, nuestra comisión se conformó para dar seguimiento al Consejo Consultivo que ni siquiera existía”.

“Gracias a la conformación de la comisión es que empezamos a insistir y en poco más de 5 o 6 meses se integró este organismo. Lo que nosotros estamos reformando en este momento es que este consejo sea liderado por la ciudadanía, por el aglomerado de la sociedad civil que significaría, por ejemplo, la participación de los motociclistas, ciclistas, peatones, fundaciones, etc.”, comentó.

Uno de estos actores, a su criterio, deberá ser quien lidere el Consejo Consultivo debido a que sus aportes serán sumamente importantes pese a que sus recomendaciones no sean vinculantes para el Director de la ANT. En esta línea, manifestó que, anteriormente, el organismo estaba presidido por la máxima autoridad de la Agencia Nacional de Tránsito, lo cual dificultó la convocatoria y la funcionalidad en estos temas.

En cuanto al tema de las multas y sanciones, la asambleísta informó que aún no se han tratado y que lo que han discutido, hasta el momento, es el puntaje de la licencia de conducir (30 puntos). “Estamos todavía en proceso de discusión del artículo 98 en donde se va definiendo incentivos. Es decir, si es que un conductor tiene 30 puntos en el primer año y en la renovación se ve que nunca ha perdido un punto, se podría ver de qué manera se le generaría un incentivo”.

“No podemos crear leyes que sean a raja tabla en cuanto a sanciones, tenemos que buscar la forma también de generar incentivos para que la gente y la ciudadanía, tanto el conductor como el peatón, motociclista, ciclista, etc., tengamos esta corresponsabilidad y la conciencia absoluta de saber el beneficio que tenemos a favor de esta ley”, indicó.

En relación a las multas, dentro de la Ley de Fomento Productivo se considera una remisión de deudas sobre impuestos vehiculares, matriculación e infracciones de tránsito. Para la asambleísta, este tema no es contraproducente ni negativo en el tema de prevención de accidentes en las vías del país porque existen personas que se dedican a la conducción profesional y mantienen a su familia con esta actividad, por lo que, muchas veces, la capacidad de pago no le alcanza para cancelar las sanciones.

“Eso se va acumulando y, por supuesto, con los intereses ya no va a ser lo mismo y esa es la propuesta de la Ley que ya está aprobada, en cuanto a la remisión de multas de tránsito. Me parece que no es contraproducente, más bien creo que es una oportunidad para que quienes se acojan a la remisión puedan hacer el pago del capital y mucha gente, que a veces por USD $0,50 centavos, han caído en la central de riesgos, puedan salir”, mencionó.

Ana Belén Marín señaló que, al momento en el que se ponga en vigencia la Ley de Fomento Productivo, la ciudadanía podrá acogerse a las remisiones y, a su criterio, estos temas son grandes avances para el país. En este sentido, lamentó que se hayan evidenciado varios casos de corrupción dentro de la ANT, por ejemplo, en la emisión “clandestina” de licencias de conducir, lo cual está directamente relacionado con la accidentabilidad.

“Son temas que generarán un amplio debate. No podemos poner en riesgo la vida de los seres humanos al poner a conductores que no están en condiciones de salud, que no están capacitados, que han perdido sus puntos en la licencia y que están, en este momento, en deuda con el Estado por las multas. Son muchos factores que pueden hacer mucho más complejo el debate, pero también debemos pensar en el otro lado de la moneda”, reflexionó.

Y es que para la parlamentaria, es importante tomar en cuenta a los conductores que viven de esa actividad. “Se quedarían sin empleo y se incrementa la tasa de desempleo en el país. Entonces, ahí hay que buscar el balance: hay que asegurarnos de que quienes estén en el volante estén capacitados”.

“No solo hay que echarle la culpa al conductor, hay que saber en qué condiciones está el vehículo y qué controles han tenido. Esos son los indicadores que debemos ir analizando y que, al final, nos hará tomar una decisión acertada en beneficio de las grandes mayorías del país”, añadió.

Manifestó su respaldo a la decisión de evaluar a los profesionales de la conducción. Sin embargo, en referencia a esto, la FENACOTIP ha ratificado su resolución de no participar en este proceso por falta de garantías. Según la legisladora oficialista, la comisión ha recibido a sus dirigentes para escuchar su posición.

“Me puse en contacto con el jurídico de la ANT y me informaron que el banco de preguntas había sido entregado a los choferes, con un mes de anticipación, para que puedan preparase. Pero además, la evaluación considera tres pasos: Ingresa, da el examen, y si no lo pasa, el conductor es transferido a una etapa de capacitación y se genera una segunda evaluación. Es decir, se está dando la oportunidad para que el Ecuador tenga conductores de calidad”, aseveró.

También comunicó que se está proponiendo en las reformas a la Ley de Tránsito, en relación a lo antes mencionado, que exista una evaluación médica, por lo menos una vez al año, para los choferes. Una de las razones de los accidentes en las vías es la salud, por ejemplo, con el aparecimiento de la “apnea del sueño”. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com