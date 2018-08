Entre promesas y comparaciones, Cynthia Viteri oficializa candidatura a Alcaldía de Guayaquil

"Estamos frente a entregar a Guayaquil en manos desconocidas, o dejarla en manos de aquellos que han demostrado resultados", indicó De la mano de Jaime Nebot, la exasambleísta socialcristiana, Cynthia Viteri, oficializó su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, en el Malecón 2000. Su presentación la hizo el actual burgomaestre del Puerto Principal y entre promesas y comparaciones, la política aceptó la postulación y agradeció a Nebot por sus palabras.

“Una mujer hizo que hoy todo sea diferente; no quiso el típico sitio político, prefirió la cercanía del Cerro Verde y del gran Guayas, donde culminó el proceso fundacional de Guayaquil. Aquí converge la ciudad del futuro con la ciudad rescatada y dignificada después de la vergüenza, con el aporte de miles de sus habitantes representados en este monumento a los donantes”, inició diciendo el actual Alcalde.

Remarcó que Viteri no quiso la consabida manifestación política, sino la representación del tejido social de Guayaquil con la presencia de sus representantes de todas las parroquias urbanas y rurales. “Aquí están, además, profesionales, maestros, párrocos, estudiantes, transportistas, el voluntariado, trabajadores autónomos, vendedores ambulantes. ¡Ustedes son Guayaquil y su futuro es Cynthia Viteri!”, añadió.

Recordó conocer a la política desde hace 27 años; “conozco su valentía, su integridad, su vocación de servicio, su preparación y también su sencillez y permanente deseo de aprender más cada día. ¡Esa es la actitud correcta! Es irresponsable aceptar un cargo público cuando no se está preparado y es soberbia creer que se lo sabe todo; eso no es respetar a nuestros conciudadanos”, mencionó.

“Quienes quieren que no recordemos lo que han sido y no pueden convencernos de lo que pretenden ser, solo se limitan a decir: “Cynthia no es Nebot”. Hace 18 años dijeron: “Nebot no es León. Y León fue León. Y Nebot es Nebot. Y tú eres Cynthia y un día el sillón de Olmedo, Febres Cordero y Nebot será recordado también como el sillón de Cynthia Viteri”, comparó.

Nebot instó a Viteri a conservar lo que los guayaquileños han conseguido y de hacer que prosperen más. Le reiteró que su desafío es el de seguir soñando en grande y seguir haciendo realidad los nuevos sueños de su pueblo y, especialmente, de los más pobres.

“No te preocupes de la crítica cuando venga de amargados y politiqueros; el pueblo sabe que sin complejo y egoísmo, siempre has defendido las obras para Guayaquil. Eres como Guayaquil Independiente y por eso el pueblo irá contigo a la Alcaldía. Deberás actuar no solo como Alcaldesa sino como madre de esta gran familia guiándola por el camino sin retorno de la unidad, libertad y progreso. ¡Todos acompañaremos tu tarea!”, dijo.

Durante su intervención, Cynthia Viteri agradeció a los guayaquileños y a Nebot por sus palabras y “por dar el ejemplo y haberte convertido en el mejor alcalde que ha podido tener esta ciudad. Gracias Jaime Nebot porque lograste, junto a este equipo y todos los ciudadanos, convertir a Guayaquil en la ciudad que hoy conocemos: La ciudad más bella y de mayor progreso del Ecuador”.

“Acepto el reto de engrandecer la ciudad y hacer que el progreso y el bienestar llegue a todos los rincones de nuestra ciudad ¡Esa es mi promesa! Fue bueno soñar en grande, Guayaquil quiere seguir soñando en grande porque históricamente a punta de sueños y esfuerzo se ha forjado esta ciudad”, mencionó.

Y lanzó también una comparación que dejó a elección de la ciudadanía que se apostó en el Malecón: “Estamos frente a entregar a Guayaquil en manos desconocidas, o dejarla en manos de aquellos que han demostrado resultados. Lo que decidamos en el 2019 tendrá un gran impacto ahora y en los próximos 20 años ¡no hay espacio para equivocaciones!”.

“Como Alcaldesa mi fidelidad estará enfocada en las familias. Guayaquil es nuestra casa y ustedes mi gran familia ¡La voy a cuidar como tal! Voy a ser tu Alcaldesa, porque tengo el mejor equipo municipal y tengo claro el camino. Nunca traicioné mi estilo, ni mis ideales, he sido fiel a mis convicciones”, añadió.

Reiteró que su misión seguirá extendiéndose más allá de sus competencias, tal y como lo han hecho todos los años. “Quiero contar para mi Alcaldía con los valores y tradiciones de Olmedo, la valentía de Febres Cordero, la visión solidaria de Nebot, pero sobre todo, esta Alcaldía va a estar revestida del estilo único y la sensibilidad de Cynthia Viteri”.

“Mi sueño, se basa en los cimientos más fuertes de esta tierra, su trabajo. Mi sueño para Guayaquil es ver a todas las familias felices ¡Juntos lo lograremos!”, finalizó. (JPM)

