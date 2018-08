"No amenacé al gobierno de Ecuador" por resolución sobre lactancia, responde Embajador de EE.UU. Todd Chapman

Admitió que Departamento de Salud y Servicios Humanos le pidió que se reuniera con funcionarios en Ecuador para expresarles la preocupación por documento Todd C. Chapman, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, dijo en una entrevista reciente que las acusaciones reportadas por The New York Times en julio acerca de que amenazó a funcionarios ecuatorianos con sanciones comerciales y retiro de parte de la asistencia militar eran "evidentemente falsas e imprecisas".

El artículo, basado en las entrevistas con tres funcionarios ecuatorianos que declinaron que su nombre se publicara por miedo a perder sus trabajos, afirma que Chapman formuló dichas amenazas con el fin de que Ecuador no presentara la resolución. Antes de publicar el artículo, la Embajada de Estados Unidos en Quito rechazó dos solicitudes de The New York Times para entrevistar a Chapman. El Departamento de Estado también ha declinado emitir comentarios, al mencionar que no podría referirse a conversaciones diplomáticas privadas.

En su entrevista con The New York Times, Chapman dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la agencia que lidera las negociaciones en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, le pidió que se reuniera con funcionarios en Ecuador para expresarles la preocupación del departamento sobre el momento y los contenidos de la resolución. Dijo que durante sus reuniones, con el ministro ecuatoriano de Salud y el ministro interino de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, no hubo mención alguna sobre sanciones comerciales o recortes de la asistencia militar.

“No amenacé al gobierno de Ecuador”, dijo Chapman.

Ecuador finalmente retiró la resolución, un documento no vinculante que enfatizaba la necesidad de promover la lactancia materna y acabar con “la mercadotecnia inapropiada de comida para bebés y niños pequeños” que pueda desvirtuar la lactancia. Rusia posteriormente presentó una medida similar y fue aprobada en una versión ligeramente alterada que recibió el respaldo de Estados Unidos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que la semana previa a la Asamblea Mundial de la Salud solicitó que Chapman hablara con funcionarios en Quito porque la delegación estadounidense había tenido dificultades para concretar una reunión con los representantes ecuatorianos.

La asamblea, que es el órgano decisorio supremo de la Organización Mundial de la Salud, había aprobado una resolución sobre la lactancia en su reunión en 2016 por lo que Estados Unidos no veía la necesidad de estudiar otra propuesta tan pronto, afirmaron Chapman y funcionarios del HHS. A los estadounidenses también les preocupaba que existiera poco tiempo para debatir la medida porque Ecuador se había desviado del protocolo internacional al no sugerir la idea hasta poco antes de la reunión de la asamblea.

“Estados Unidos estaba profundamente preocupado por el enfoque de Ecuador”, dijo Ryan Murphy, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos

Chapman dijo que en las discusiones que sostuvo con los ministros, él leyó un cable diplomático que HHS le envió y transmitió las preocupaciones del departamento. Poco después, los delegados ecuatorianos se reunieron con sus homólogos estadounidenses en Ginebra y acordaron abandonar la resolución.

Los delegados que deseaban una resolución sobre la lactancia lucharon para conseguir otro patrocinador y Rusia decidió presentar la medida.

Los funcionarios ecuatorianos que fueron las fuentes del artículo original de The New York Times no respondieron a las solicitudes para comentar las declaraciones de Chapman.

Después de que el artículo original fue publicado, el gobierno ecuatoriano —que desde hace tiempo ha defendido los esfuerzos internacionales para fomentar la lactancia materna— emitió un comunicado en el cual afirma que “jamás ha aceptado presiones” para abandonar la medida.

Fuente: The New York Times

