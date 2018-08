Desde cárcel 4, exvicepresidente Glas lamenta "paralización de reconstrucción en Manabí"

"Les hice un juramento, no pude cumplirlo porque nos traicionaron", escribió en una carta en la cual se disculpó con ciudadanos por no continuar con este proceso Desde la cárcel 4 de Quito, el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, envió un saludo al pueblo manabita y se disculpó por no poder cumplir con la promesa de continuar y terminar con la reconstrucción de la provincia tras el terremoto del 16 de abril del 2016. "Lamento que se haya detenido la reconstrucción, les hice un juramento, no pude cumplirlo porque nos traicionaron", escribió en una carta.