Patricio Alarcón: "Gobierno anterior mantuvo deuda de USD $2.000 millones por medio de CETES"

Explicó que gestión de Rafael Correa tuvo un mal manejo de endeudamiento público El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Patricio Alarcón, explicó que, en base a la veeduría anterior, se empezó a investigar la deuda adquirida por el gobierno del expresidente Rafael Correa por medio de los Certificados de Tesorería (CETES). "Estos, en teoría, debían emitirse por el plazo de un año, sin embargo, tengo entendido que alrededor de US$2000 millones se mantenían en constante deuda y no se pagaban. Esta información se mantuvo como secreta", dijo.

Explicó que esto llevó a que la Contraloría General del Estado tenga la predeterminación para pasar glosas por responsabilidades civiles y administrativas. “Esto es una predeterminación ahora los funcionarios públicos tienen que presentar sus descargos tienen 30 días para glosas civiles y 60 días para glosas administrativas”.

“Siguen apareciendo resultados en base a las investigaciones del mal manejo de la deuda pública. No se podía contratar deuda por el lapso de un año y seguir endeudándose de manera irresponsable. No pagar esa deuda sino darle la vuelta. Este no es un monto menor son US$ 2 mil millones de dólares”.

Explicó que se emitieron estos CETES pero el problema fue que no se pagaban. “Este era un endeudamiento para cubrir necesidades puntuales de liquidez. Esto es aparte de lo que se contabilizó como deuda pública, si es que sumamos lo que se cuantifico como los pasivos generales del Estado son cerca de 60 puntos del PIB.

“Al no tener alternativas para cubrir el déficit fiscal tomaban dinero de donde sea sino pagaban por medio de estos papeles ara pagar estas deudas adquiridas”. Este estudio se lo realizó al último período del gobierno del expresidente Rafael Correa.

“Lo que sucedió fue que en los años anteriores, 2013-2014, el Estado pudo seguir gastando a esos niveles porque tenía un precio del petróleo alto y tenía más facilidad de endeudarse, duplicó el tamaño del Estado y triplicó el nivel de endeudamiento”. Aseguró que la administración no fue buena.

Afirmó que el error fue mantener el nivel de gasto y seguir endeudándose. “De acuerdo con la Constitución el límite de endeudamiento es del 40%, ellos no respetaron esta deuda y buscaron cualquier mecanismo para seguir endeudándose. Eso no es lo grave porque van a seguir apareciendo irregularidades”.

“Se tomaron reservas del banco Central y se las inyectaron en las arcas fiscales y no solo eso, dos mil millones de dólares los licuaron pagando por medio de acciones de la banca pública al Banco Central”. Para Alarcón hay varias irregularidades que irán apareciendo en el tiempo y por esto se han determinados las responsabilidades civiles y administrativas

“En algún momento quien manejo mal los recursos públicos, quien se benefició de los recursos públicos no solo tiene que asumir su responsabilidad por medio de glosas sino tiene que ir a la cárcel”. Alarcón aseguró que el irresponsable manejo del endeudamiento tendrá que ser pagado por todos, “porque el Estado se siguió endeudando y quien termina pagando estos malos manejos es la ciudadanía”.

Explicó que todo lo que se vive ahora en el Gobierno es consecuencia de la gestión anterior. “Definitivamente es necesario que se libere la carga burocrática y esto aumentara las arcas de desempleo”. (BGV)

