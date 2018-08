Jimmy Jairala acepta candidatura a Alcaldía con la promesa de atender a periferias de Guayaquil

Prefecto informó que esta tarde, en convención provincial de Centro Democrático, anunciará su decisión Con la promesa de mantener, fortalecer e impulsar lo que se ha hecho, pero asegurando mayor atención a las zonas periféricas de Guayaquil, el prefecto Jimmy Jairala aceptó la candidatura a la Alcaldía del Puerto Principal, decisión que será anunciada en la convención provincial del movimiento Centro Democrático, que se realizará esta tarde, a las 17h00.

“Voy a aceptar porque ya no tiene sentido alargar los misterios porque es un hecho que se va a dar. Lo voy a aceptar y en verdad lo pensé mucho, no por miedo, pero sí porque quería estar totalmente seguro de todo, de tomar la decisión más adecuada. Y considero, que es la más adecuada, más allá de que estamos fortaleciendo las estructuras del movimiento para que crezca a la par de nuestra candidatura”, manifestó.

Jairala recordó una vez más que su propuesta de trabajo será mantener lo que se ha hecho y funciona bien como los programas sociales, que incluso serán impulsados y potenciados, pero que además hará lo que falta, especialmente en dotar de servicios básicos a las zonas periféricas de la urbe que no han sido atendidas en estos últimos 20 años de administración municipal y que el marketing ha ocultado.

Destacó que su visión haya servido para re direccionar las propuestas de la también candidata Cynthia Viteri, quien presentó su postulación la tarde de ayer, de manos del actual burgomaestre, Jaime Nebot. “Que bien, que la campaña se vaya a concentrar en lo que le falta a Guayaquil y hemos sido los primeros en decirlo de manera frontal y mostrar lo que no se puede seguir ocultando. Hay otro Guayaquil, que está fuera de los límites del Municipio”.

Sin embargo, Jairala considera que Viteri dejó en claro, durante su lanzamiento de campaña, que las cosas seguirán igual, pues indicó que mantendrá el mismo equipo de trabajo y seguirá el mismo proyecto y modelo de desarrollo de la actual administración, que afirmó ha sido más exclusivo que incluyente.

“Eso a mí me transmite que no hay planes de cambiar el manejo de la ATM, no hay planes de aterrizar las multas a los parámetros internacionales, no hay planes para educar a los conductores. No hay planes, a lo mejor más allá del acuerdo con un banco y la Corporación Financiera, para incorporar al desarrollo a los informales, no hay planes de reorganizar a la Policía Metropolitana”, añadió.

El Prefecto también cuestionó que se pretenda mantener la hegemonía socialcristiana en el sillón de Olmedo, símbolo del Municipio de Guayaquil. “Yo no reclamo el sillón de Olmedo como el sillón ni de Febres Cordero, que lo fue en su momento; ni el de Nebot, ni de la señora Cinthya Viteri. Yo reclamo el sillón para los guayaquileños. Esto no es una cuestión de estirpe, no se lo entrega en herencia, el sillón es de los guayaquileños; la ciudad no tiene dueño”.

En lo que Jairala dio la razón a Viteri, es en que reconozca que él sí está preparado para administrar la ciudad, lo cual es avalado por sus 9 años al frente de la Prefectura del Guayas y el desarrollo que ha tenido la provincia en vialidad y en trabajo social.

“Quiero hacer en Guayaquil lo que he hecho en la provincia del Guayas. He demostrado que puedo administrar una provincia y por lo tanto me siento capacitado para administrar una ciudad. No soy del partido del señor alcalde, lo respeto, pero soy capaz de administrar Guayaquil. No voy a estar a la sombra de nadie, no tengo padrinos, no tengo tutores. Respondo por mis logros y por mis errores”, añadió.

Sobre posibles alianzas con otras tiendas políticas para las próximas elecciones, Jairala expresó que se concretarán con quienes apoyen su plan de trabajo para el Puerto Principal. Pero adelantó que “hoy sello la más importante que es la alianza con los guayaquileños que quieren una ciudad más incluyente”. Asimismo, reiteró en su apoyo a la candidatura del actual gobernador José Francisco Cevallos para la Prefectura del Guayas. (JPM)

Fuentes: Radio Huancavilca - Prefectura del Guayas

Ecuadorinmediato.com