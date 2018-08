Unidad Popular: Gobierno "no tiene calidad moral" para elevar combustibles mientras siga perdonando a evasores (AUDIO)

Audio Agosto 16 - Geovanni Atarihuana



Organización política considera necesario salir a las calles a manifestarse en contra de estas medidas y a exigir una respuesta clara a régimen, según Geovanni Atarihuana Desde que el Gobierno Nacional anunció la revisión de subsidios a los combustibles, varias han sido las reacciones, una de ellas, la de Unidad Popular (UP). En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el director nacional del movimiento, Geovanni Atarihuana, se sumó al rechazo que han manifestado distintos sectores del país, en cuanto a este tema e indicó que es necesario salir a las calles a manifestarse en contra de estos temas, pero además, reclamó: El Gobierno, "mientras no recupere lo robado y siga perdonando a los grandes evasores, no tiene calidad moral para exigir al pueblo ecuatoriano que paguemos la factura al elevar los combustibles".

“Nosotros creemos que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si meses atrás el presidente Moreno decía que no va a haber elevación de los combustibles y que, por tanto, no había paquetazo, ahora que se está anunciando una elevación, esta es una medida que afecta al pueblo ecuatoriano: un paquetazo que debe ser rechazado”, reclamó.

A su criterio, no está bien que la ciudadanía sea la que tenga que “pagar los platos rotos” y se le pase la factura por una década de “fracaso económico y de corrupción”, más aún cuando existen otras alternativas. “Creo que el pueblo ecuatoriano tiene que plantear la movilización porque hay opciones. No estamos de acuerdo con que, mientras el Estado ecuatoriano no ha recuperado un solo centavo de la corrupción, se le meta la mano al bolsillo de la gente”.

“No es posible que se le pase la factura al pueblo cuando a los grupos empresariales, los más grandes de este país, las transnacionales petroleras, telefónicas, se les perdona –graciosamente- cerca de USD $4.000 millones de dólares. Solamente con la deuda con la que benefician a 60 empresas grandes, es el equivalente a todo el subsidio de los combustibles. Es decir, sí hay alternativas”, remarcó.

Atarihuana indicó que, por ejemplo, una medida concreta que se podría tomar sería la eliminación de la intermediación petrolera que le cuesta al Ecuador, según dijo, USD $4.00 dólares por barril de petróleo. “Sería, más o menos, USD $480 millones de dólares; el equivalente a todo el subsidio del gas”.

En esta línea, informó que este sábado, 18 de agosto, participarán, junto con otras organizaciones políticas y sociales, en una convención convocada por el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) para tomar medidas. “Creo que el exigir que se comience a recuperar lo robado, que se cobre a los grandes evasores, que se termine la intermediación petrolera, serían medidas para evitar un camino neoliberal que implica: ajuste para el pueblo, privatizaciones y flexibilización laboral”.

En este marco, aseguró que la Ley de Fomento Productivo, desde su punto de vista, va en la dirección equivocada porque beneficia a los grandes grupos empresariales. “Ahí sí hablamos de tremendos subsidios cuando nos referimos a la exoneración del impuesto a la renta, del perdón de multas e intereses para los grandes capitales cuando, al mismo tiempo, se pretende que el pueblo ecuatoriano, que no tiene trabajo, se haga cargo”.

“Efectivamente, en la Ley de Fomento Productivo no hay nada para la producción, para la pequeña y mediana empresa, para el sector agropecuario y, como siempre, lamentablemente, se está beneficiando a los grandes intereses económicos”, cuestionó el dirigente de Unidad Popular.

Recordó además, que para la construcción de esta normativa hicieron llegar sus criterios como UP, pero también lo hizo el FUT y otros sectores académicos, sin embargo, estos no fueron tomados en cuenta. “Lamentablemente, a la hora de legislar, el Presidente de la República y una mayoría en la Asamblea, ha adoptado unas opiniones que, desde nuestro punto de vista, son incoherentes y que nos dan una razón más para oponernos al alza de los combustibles. Mientras no se recupere lo robado y se siga perdonando a los grandes evasores, no tienen calidad moral para exigir al pueblo ecuatoriano que paguemos la factura al elevar los combustibles”.

“Creo que la política económica la tiene que dictar, finalmente, el Presidente de la República. Lenín Moreno tendrá la responsabilidad de tomar las decisiones. Entendemos que hay sectores interesados, empresariales, teóricos neoliberales, que añoran las viejas medidas de ajuste que tanto daño le hicieron al pueblo en el pasado. En todo caso, será responsable el Presidente. Al pueblo y a las organizaciones les corresponde presentar alternativas y ejercer, llegado el caso, el derecho constitucional a la resistencia”, añadió.

Para el dirigente político, el pueblo ecuatoriano no está dispuesto, luego de una década de “despilfarro” a pagar la factura y caminar por un sendero neoliberal. “No puede ser el remedio peor que la enfermedad.

También rechazó una posible privatización de las empresas públicas. “El pueblo ecuatoriano, durante más de 25 años luchó contra el neoliberalismo, contra las privatizaciones, reivindicando la propiedad de los ecuatorianos sobre las áreas estratégicas. Las privatizaciones son grandes negocios para las transnacionales, para el gran capital empresarial en perjuicio de los ecuatorianos”.

“Hay áreas de la economía como la telefonía, petróleo o hidroeléctricas, entre otras, que no pueden ser privatizadas. Hay una clara disposición en la Constitución de la República, que establece que las privatizaciones no pueden darse en este país. En todo caso, si en el pasado los trabajadores y el pueblo rechazaron ese paquetazo neoliberal, ahora, si es que hay algunas mentes trasnochadas que sueñan con privatizaciones, tendrán que ser enfrentadas y derrotadas por el pueblo ecuatoriano”, enfatizó.

Con respecto al encuentro que mantendrán el sábado con otras agrupaciones políticas y sociales, Geovanni Atarihuana no descartó que una de las decisiones que se tomen sea el salir a las calles. “El derecho del pueblo de defender su vida está presente y creo que el FUT y demás, tomaremos esta medida, no solamente en contra de la elevación de los combustibles, sino exigiendo resoluciones concretas”.

“Hay varios derechos que todavía están siendo conculcados como el acceso a la educación, la deuda con el seguro social y, por supuesto, vamos a demandar que se comience a recuperar lo robado y que se cobre los impuestos a los grandes evasores”, culminó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com