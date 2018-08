Indagación previa contra exfiscal Galo Chiriboga y su esposa por adquisición de casa

Fiscal subrogante, Ruth Palacios, dio inicio a esta investigación por presunto delito de acción pública La fiscal subrogante, Ruth Palacios, abrió una indagación previa en contra del exfiscal Galo Chiriboga y de su esposa, María Victoria Espinal, por la adquisición de una vivienda, en 1999, ubicada en el sector de La Viña, en Tumbaco. Las investigaciones se dan por el presunto delito de acción pública tras la denuncia presentada por el exasambleísta Cléver Jiménez.

De acuerdo al político, habría existido una apropiación de la casa, bajo engaños. La propiedad pertenecía a los esposos alemanes Edmund Chladek y Bárbara Chladek Geb.

Según la denuncia colocada, la empresa Madrigal Finance Corp fue la que adquirió en 1999 el bien a un precio que no estaba acorde a la realidad y luego la pareja de alemanes se habría enterado que la empresa que compró su casa era de "propiedad del Galo Chiriboga y su cónyuge" y fue "creada en el paraíso fiscal de Panamá”.

Como parte del caso, dispuso la realización de varias diligencias, entre ellas, la entrega de certificaciones notariales, bancarias, la confirmación legal de los cargos que ocupó Chiriboga en el sector público, reconocimientos, certificación de movimientos migratorios y la versión para el 20 de agosto próximo del denunciante, Cléver Jiménez.

Cabe recordar que, cuando Galo Chiriboga era el Fiscal de la Nación, aseguró, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, que no tenía cuestionamientos morales pues él no ha creado ninguna empresa en Panamá. “Una actividad de hace 17 años que buscaba proteger lo que ha sido fruto de mi trabajo de toda la vida, sin perjudicarle a nadie, sin evadir impuestos, sin esconderle a nadie absolutamente nada", insistió.

La operación por la que se le menciona en los documentos filtrados se da 17 años atrás, en 1.999 cuando aún no era funcionario público sino abogado en libre ejercicio, indicó. La situación económica del país era complicada y él tenía una cuenta en “Bancomex” y ese banco quebró, por lo que le dijeron que con lo único con lo que le podían pagar es transfiriéndole unos derechos judiciales en un caso hipotecario que tenía el Banco, y así se hizo, tomó el caso y continúo el proceso hipotecario.

Galo Chiriboga explicó que él no era abogado directo de los ciudadanos alemanes propietarios del inmueble, sino que cobraba la hipoteca a través de un reclamo judicial, pero que cuando se termina el proceso, los jueces disponen que se pase la obligación a la compañía Madrigal Finance Corp.

El reclamo que tenía con Bancomex era aproximadamente de USD $80 mil dólares, mientras que, la deuda de la familia alemana con el banco era un crédito hipotecario en sucres. Con esta propiedad se sustituyó entonces las obligaciones de esta familia con el Banco, con una empresa naviera y otras obligaciones económicas. Además, se le devolvió una parte del dinero a la esposa del deudor para que sea un precio justo.

Pero dicha casa de la familia alemana había permanecido abandonada por cuatros años, por lo que se usaron dos años más para repararla y tener la posibilidad de venderla, pero en el año de 1999 nadie tenía posibilidad de comprarla.

La vinculación Chiriboga con Madrigal Finance Corp era primero como la persona que pidió a un estudio jurídico de Ecuador que busque una compañía que se haga cargo de la propiedad de esta operación y el estudio jurídico le sugiere a Madrigal, que aparece como apoderada de la casa.

Pero porque se escogió a Madrigal, se le interrogó y dio como respuesta que la compañía no se beneficia de estar en un paraíso fiscal, porque no tienen ninguna operación, ninguna actividad de comercio, ni financiera, lo único que tiene es ese inmueble en la ciudad de Quito y se le acusa en Panamá por la crisis que ocurría en el país, donde se había perdido todo en el sistema financiero y le pareció prudente proteger su único patrimonio en esa nación.

Luego de que la compañía se hace cargo del inmueble, constituye un fideicomiso para administrar y reconstruir dicha casa, ese proceso duró 4 años y cuando concluye el fideicomiso, retorna la propiedad a la compañía y esa es su vinculación actual con Madrigal, “ya no existe un fideicomiso” y la propiedad consta en la declaración patrimonial del exfiscal

Por esto, resaltó, ya no tienen ninguna vinculación más que Madrigal, que es la propietaria del inmueble, pero la compañía no tienen ninguna otra actividad comercial, es decir, ni cuentas de ahorros o corriente, RUC, nada. “Cuando asumí la propiedad de la empresa, cuando terminó el fideicomiso de administración lo declare y así consta en mis declaraciones de bienes cuando asumo la Fiscalía General del Estado. Antes no porque no era propietario, el propietario era el fideicomiso”, indicó.

La infamia de esta situación, a decir del en ese entonces Fiscal General, es la denuncia de la familia alemana que asegura se les pagó menos por la propiedad, de lo que realmente costaba. Sin embargo, Chiriboga mencionó que el proceso de crédito hipotecario y la sentencia establecen el monto del inmueble y que durante el proceso, la familia alemana, que además tenía giro de cheques sin fondos, incumplimiento con otras compañías, cuentas cerradas, entre otros problemas económicos, no eran sus clientes, más bien Chiriboga les cobraba una deuda hipotecaria.

Cuando la operación termina y se cancelan las obligaciones de deuda de la familia, los mismos presentan una demanda porque según ellos “sufrieron una lesión enorme, que es cuando el precio pactado no responde a un precio justo, y el precio justo es al menos el precio del avalúo”, situación que se demostró “recibieron exactamente lo que les correspondía”, más bien salieron de una situación complicada que tenían. (JPM)

Fuentes: El Universo – El Comercio – Ecuadorinmediato.com